매출 10.2%·영업익 2.4% 증가

한글과컴퓨터(이하 한컴·대표 김연수·사진)가 인공지능(AI) 사업 성과에 힘 입어 지난해 역대 최고 실적을 기록했다. 오피스 소프트웨어 기업을 넘어 ‘글로벌 AI 오케스트레이션(Orchestration) 기업’으로의 변신에 속도를 낸다는 목표다.

24일 한컴은 2025년 별도 기준 매출액 1753억 원, 영업이익 509억 원을 달성했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 매출 10.2%, 영업이익 2.4% 증가한 수치로 역대 최고 성적표다.

특히 이번 실적은 ‘한컴어시스턴트’, ‘한컴피디아’ 등 AI 에이전트 제품군이 성공적으로 안착한데 따른 것이라고 회사 측은 설명했다.

수익 구조 변화의 성공 가능성도 확인했다. 한컴은 한정된 패키지 소프트웨어 시장의 틀을 깨고, 사용자가 AI 기능을 활용하는 만큼 가치를 지불하거나 기업 규모와 연동되는 AI 최적화 라이선스 모델을 도입했다. 한컴어시스턴트가 공공 및 금융권 업무 환경에 깊숙이 침투하며 안정적인 매출 기반을 형성했다.

한컴의 데이터 최적화 기술 역시 성과를 냈다. 비정형 문서 데이터를 AI 학습용 데이터로 변환하는 기술력을 앞세워 시장을 선점했다는 평가다. 현재 과학기술정보통신부 주관 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’에 LG AI연구원 컨소시엄의 주축으로 참여 중이다.

한컴은 2025년부터 전사적 AI 전환(AX)을 통한 업무 혁신을 의무화하며 내부 체질 개선에 나섰다. 올해는 구글 스위트, 지라 등 글로벌 메가 플랫폼의 에이전트를 현업에 직접 적용한다. 나아가 에이전트 간 상호작용하며 스스로 과업을 수행하는 ‘에이전트 투 에이전트(A2A)’ 기술 개발도 추진 중이다.

혁신 의지는 인사 제도에도 반영됐다. 2026년 전 사원의 핵심 성과 목표(KPI)에 ‘AX를 통한 업무 혁신’ 비중을 30~50%까지 파격적으로 할당했다.

김연수 한컴 대표는 “한컴은 글로벌 플랫폼들 사이에서 AI가 가장 효율적으로 일하게 만드는 AI 오케스트레이션 선도 기업으로 거듭나 글로벌 AX 시장을 이끌겠다”고 강조했다. 박세정 기자