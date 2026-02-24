[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 부산진해경제자유구역청이 글로벌 ESG 규제 강화에 대응해 입주기업의 경영 역량 강화에 나선다.

경자청은 구역 내 중소·중견기업을 대상으로 ‘2026년도 ESG 경영 지원사업’ 참여 기업을 모집한다고 24일 밝혔다. 이번 사업은 유럽연합(EU)의 지속가능성 공시지침(CSRD) 시행과 국내 K-ESG 가이드라인 고도화 등 급변하는 글로벌 공급망 실사 환경에 기업들이 선제적으로 대응할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

지원 대상은 경제자유구역 내 입주기업 중 ESG 도입 의지가 있는 4~5개 사다. 선정된 기업은 오는 5월부터 10월까지 6개월간 전문가 방문 진단과 맞춤형 컨설팅을 지원받는다.

주요 컨설팅 내용은 ▷기업 맞춤형 ESG 교육 ▷환경·안전·지배구조 항목별 실태 진단 및 개선 지도 ▷ESG 실천계획 수립 지원 ▷최종 진단 결과 보고서 제공 등이다.

경자청은 실효성 있는 지원을 위해 중소기업이 실제 경영 현장에 즉시 적용할 수 있는 지표 위주로 컨설팅을 진행할 방침이다. 오는 11월에는 성과공유회를 열어 우수사례를 발굴하고 참여 기업 간 실천 경험을 공유하는 자리도 마련한다. 참여 희망 기업은 25일부터 3월 25일까지 경자청 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

박성호 경자청장은 “ESG는 이제 기업의 생존 전략이자 글로벌 거래의 필수 조건”이라며 “입주기업들이 대외 경쟁력을 갖출 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.