홍콩 SCMP 보도…다롄 랴오난조선소서 찍힌 사진 中 SNS에 급속 유포 ‘천혜의 요새’ 대만 겨냥해 긴 사거리·정밀 타격·높은 파괴력 주목

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국이 세계 최대 구경 155㎜(6.1인치) 함포를 장착한 군함을 건조 중인 사실이 사진으로 포착됐다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 24일 보도했다.

보도에 따르면 랴오닝성 다롄시 랴오난조선소에서 건조 중인 155㎜ 함포 탑재 함정 사진이 최근 중국 내 소셜미디어(SNS)에 급속하게 퍼졌다. SCMP는 중국북방공업그룹이 개발해온 155㎜ 함포가 지난해 초 육로 운송 과정에서 포착된 데 이어 동일 함포가 탑재돼 건조 중인 군함이 확인됐다고 전했다.

중국이 155㎜ 함포 탑재 군함 건조에 나선 것은 천혜의 요새로 불리는 대만 지형을 고려한 선택으로 보인다.

대만 동쪽은 가파른 절벽이고, 서쪽은 거대한 갯벌과 얕은 수심으로 중국의 상륙 작전 때 탱크와 장갑차가 내릴 수 있는 이른바 ‘레드 비치’는 섬 전체의 14곳에 불과할뿐더러 이마저도 대만군이 철통 요새화한 상태다. 여기에 대만해협은 파도가 높고 기상이 거칠어 대규모 상륙작전이 가능한 시기는 연중 4∼10월 정도라고 한다. 더욱이 중국과 대만이 마주하는 대만해협은 130∼180㎞여서 중국 함대의 이동이 대만과 미국의 지대함 미사일과 감시 자산에 완전히 노출돼 손쉬운 표적이 될 수 있다.

이런 상황에서 155㎜ 함포가 중국군의 대만 상륙 작전 악조건을 돌파할 카드라는 것이다.

유효 사거리 차이도 크다. 155㎜ 함포는 40㎞ 이상이고, 130㎜ 함포는 23㎞에 불과하다. 파괴력도 155㎜ 함포는 육군 자주포 수준에 달해 대만의 요새나 방어 기지를 효과적으로 공격해 상륙의 길을 여는 핵심 역할을 할 것으로 예상된다.

중국군은 아울러 155㎜ 함포 포탄을 지상군 포병용과 호환할 수 있도록 만든다는 계획이어서 장기적인 포격과 봉쇄 작전 용도로 쓰일 수 있다는 지적이다. 더욱이 155㎜ 함포는 유도 미사일에 가까울 정도의 정밀 유도 포탄을 쓸 수 있어 대만의 특정 군사 목표를 정확하게 타격할 수 있을 것이라는 평가도 있다.

중국군은 이 같은 긴 사거리, 정밀 타격, 높은 수준의 파괴력을 지닌 155㎜ 함포 탑재 함정을 대만 무력 통일 상황에서 전략 무기로 활용한다는 계획인 것으로 알려졌다.

그동안 중국군은 구형 구축함에 100㎜(H/PJ-87), 최신형 055형 또는 052D형 구축함에 130mm(H/PJ-45), 호위함과 상륙함에 76mm(H/PJ-26) 함포를 장착해왔으며, 155㎜는 신형 구축함과 상륙함에 장착될 것으로 SCMP는 전망했다.

앞서 미 해군은 줌왈트급 구축함에 155㎜ 첨단 함포시스템(AGS)을 설치하고 이를 위한 전용 포탄인 장거리 지상공격 발사체(LRLAP)를 개발한 바 있다. 그러나 미 해군의 줌왈트급 건조 계획이 애초보다 대폭 축소된 상황에서 LRLAP 가격이 폭등하면서 155㎜ 함포 개발은 사실상 중단됐다.

미 해군은 155㎜ 함포 대신에, 줌왈트급에 극초음속 미사일 발사관을 설치함으로써 대함·대지 공격 능력을 강화했다.

독일도 2000년대 초반 호위함 함부르크에 155㎜ 함포 탑재를 시도했으나, 기술적 한계와 비용 문제로 중단했던 것으로 알려졌다.

함포의 구경은 나라마다 조금씩 다르다. 미국과 한국은 76㎜, 127㎜ 함포를 사용하며 러시아는 100㎜를 사용한다.

SCMP는 “현재 중국군이 155㎜ 함포 탑재 군함을 시험 중인 단계로 보인다”며 “실전 배치되면 세계적으로 최대 구경의 함포가 될 것으로 보인다”고 지적했다.

이 신문은 “이외에도 중국군은 전자기 레일건과 레이저 무기 개발에도 박차를 가하고 있다”면서 “레일건 시제품으로 작년 9월 3일 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식에서 공개됐던 고출력 LY-1 레이저 무기가 071형 함정에 장착되고 있다”고 덧붙였다.