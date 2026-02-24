3월 3일 오전 10시 온·오프라인 동시 개막 사전 알림 신청 고객 전원 5천원 쿠폰팩 증정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한샘이 상반기 최대 쇼핑 행사 ‘쌤페스타’를 앞두고 사전 고객 확보에 나섰다. 알림 신청 고객에게 추가 쿠폰을 제공하는 티저 이벤트를 실시한다.

종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 3월 3일 오전까지 ‘쌤페스타 오픈 알림 신청’ 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

쌤페스타는 매년 상·하반기 2차례 열리는 한샘의 대표 프로모션으로, 가구와 인테리어, 생활용품 등 전 카테고리를 아우르는 최대 규모 행사다. 이번 행사는 3월 3일부터 30일까지 전국 한샘 매장과 온라인 한샘몰에서 동시에 진행된다.

한샘은 이사, 입주, 혼수 등 인테리어 수요가 집중되는 시즌을 맞아 사전 이벤트를 먼저 선보였다. 2월 24일부터 3월 3일 오전 9시 59분까지 한샘몰에서 오픈 알림을 신청한 고객 전원에게 본 행사에서 즉시 사용 가능한 5천원 추가 쿠폰팩을 제공한다. 해당 쿠폰은 기본 할인 혜택과 중복 적용이 가능하다.

고객 참여형 이벤트도 마련됐다. 쌤페스타 오픈 소식을 개인 SNS나 커뮤니티에 공유하고 인증한 고객을 대상으로 추첨을 통해 커피 쿠폰을 증정한다.

본 행사는 3월 3일 오전 10시부터 시작된다. 이사·입주·혼수 수요를 겨냥해 약 1,500여 종 상품을 최대 85% 할인하는 대규모 행사로 준비됐다.

행사 관련 자세한 내용은 한샘몰 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.