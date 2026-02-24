美 하원 법사위, 7시간 비공개 조사 법사위, 후속조치에 “모든 것 열려 있다”

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡은 23일(현지시간) 한국 정부의 차별 대우 관련 미국 하원 조사에 대해 “미 하원의 의견 청취로까지 이어진 한국에서의 상황에 대해 유감스럽게 생각한다”고 입장을 밝혔다.

로버트 포터 쿠팡Inc 글로벌 대외협력 최고 책임자(CGAO)는 이날 의회 증언 이후 낸 성명에서 “건설적인 해결 방안을 찾기 위해 여전히 노력하고 있다”며 이같이 밝혔다.

그는 “좀 더 포괄적으로는 미국과 대한민국의 가교 역할을 할 수 있기를 바라며, 이를 통해 양국 경제 관계의 개선, 안보 동맹 강화, 무역과 투자를 증진해 양국의 이익에 동시에 도움이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

앞서 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표는 이날 미국 워싱턴DC 소재 미 하원 법사위원회 회의장 출석해 7시간가량 비공개 증언을 진행했다. 조사는 법사위 의원실 보좌진과 변호사 등을 중심으로 이뤄졌으며, 공화당과 민주당 측이 1시간씩 번갈아가며 조사를 진행한 것으로 전해졌다.

법사위는 대규모 개인정보 유출 사태 이후 이뤄지고 있는 한국 정부의 대대적인 조사가 미국 기업에 대한 차별적 대우라고 의심하고 있다.

공화당 소속 짐 조던 법사위원장과 스콧 피츠제럴드 행정·규제개혁·반독점 소위원장은 로저스 대표에게 보낸 소환장에서 “한국 정부가 미국 기업에 대한 차별적 대우와 불필요한 장벽 생성을 피하겠다는 내용으로 최근 트럼프 행정부와 맺은 무역 합의에도 불구하고 표적 공격을 계속해 왔다”고 적었다.

로저스 대표에 대한 소환장에도 “한국 정부가 쿠팡을 표적으로 삼고 미국인 임원을 기소하려는 움직임은 최근 약속과 정면으로 배치된다”며 입법으로 이어질 가능성을 시사하기도 했다.

하원 법사위 대변인은 회의장 앞에서 기자들과 만나 이번 조사가 미국 기업들에 대한 차별적 조치를 파악하기 위한 것이라며 공개 청문회 및 입법 조치로 이뤄질 가능성에 “모든 것이 열려 있다”(Everything is on the table)고 답했다.

로저스 대표도 이날 한국 정부와 국회가 쿠팡에 취해온 일련의 조치를 설명하며, 쿠팡의 미국 투자사들이 주장한 것처럼 쿠팡이 부당하고 차별적인 조치를 받고 있다는 취지로 주장했을 가능성이 있다.

현재 로저스 대표와 쿠팡은 정보유출 규모 축소 및 증거 인멸, 국회 청문회 위증, 산업재해 은폐 등 여러 의혹과 혐의로 경찰 수사를 받는 상황이다.

다만 로저스 대표는 증언을 마친 뒤 ‘위원회가 어떤 질의를 했느냐’, ‘어떻게 답변했느냐’, ‘위원회의 주된 우려 사항은 무엇이었냐’ 등 기자들의 질문에 아무런 답변을 하지 않았다.

이번 쿠팡의 증언이 도널드 트럼프 행정부의 대응 절차에 활용될 공산도 크다. 트럼프 행정부는 대법원의 관세 위법 판결 이후 무역법 301조 등 우회적 관세 부과 수단을 모색하고 있다.

미 무역대표부(USTR)는 대법원 판결로 무효가 된 상호관세를 대체하기 위해 무역법 301조 관세 조사를 개시한다는 방침이다.

무역법 301조는 미국의 무역을 제한하거나 부담을 주는 외국 정부의 부당하거나 불합리하고 차별적인 행동, 정책, 관행에 관세 부과 등을 통해 대응할 권한을 행정부에 부여한다.

앞서 쿠팡의 미국 투자사들은 쿠팡에 대한 한국 정부의 “부당하고 차별적인 행동”을 주장하며 지난달 트럼프 행정부에 무역법 301조 조사를 청원한 바 있다.

트럼프 행정부의 301조 조사에 한국 등 미국이 대규모 무역적자를 기록하는 국가들이 다수 포함될 것으로 예상되는 가운데, 무역법 301조가 규정한 ‘외국 정부의 불합리하고 차별적인 행위’ 사례로 쿠팡 사태와 로저스 대표의 의회 증언이 활용될 가능성이 제기된다.

한국 정부는 쿠팡에 대한 국내 수사는 통상 이슈와는 별개로, 한미 간 외교 사안으로 비화할 문제가 아니라는 입장이다. 미 의회의 대응 역시 쿠팡 측 로비의 영향 아래 한국 정부를 압박하는 양상으로 보고 있다.