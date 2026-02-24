고용노동부 산업전환 공동훈련센터 사업 수행 부품업계 미래차 전환 교육·훈련 지원 지난해 161개 기업 협약·재직자 훈련 성과

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국자동차연구원(이하 한자연)이 친환경차와 자율주행차 등 미래차 산업 전환 과정에서 부품업계의 인력·기술 전환 부담 해소를 위한 핵심 인재 양성과 지원에 앞장선다.

한자연은 고용노동부 산하 한국산업인력공단이 주관하는 ‘산업전환 공동훈련센터’ 사업을 통해 미래차 전환기에 놓인 부품업계를 대상으로 재직자 직무전환 교육·훈련과 기업지원 컨설팅을 수행하고 있다고 24일 밝혔다.

산업전환 공동훈련센터 사업은 산업구조 변화에 대응할 수 있도록 기업과 근로자의 역량을 강화하고, 친환경·자율주행 등 미래차 분야로의 원활한 전환을 지원하기 위한 국가 지원 사업이다.

한자연은 2025년부터 2029년까지 5년간 사업을 수행한다. 운영 첫해인 2025년에는 161개 기업과 협약을 체결하고, 연료전지·전동화·자율주행 등 미래차 핵심 분야를 중심으로 교육 과정을 운영했다.

또한, 15개 기업을 대상으로 맞춤형 진단 및 기술역량 지원 컨설팅을 연계 운영해 ▷신사업 아이템 개발·사업화 전략 수립 ▷공정 개선과 품질 향상 등 실질적인 성과를 창출했다.

한자연은 올해 산업 현장의 수요를 반영해 교육·훈련 과정을 한층 고도화하고, 기업 컨설팅 지원을 확대해 다음 달부터 본격적인 사업 운영에 착수할 계획이다.

구체적으로는 ▷미래차 표준 SW 플랫폼(AUTOSAR) 기반 차량용 SW 개발 ▷MBD(모델 기반 설계) 기반 BMS 소프트웨어 개발 ▷미래차 사이버보안 국제 인증 규정 적용 기술 등 실무 중심의 전문 교육과정을 대폭 확대·편성했다.

아울러 교육·훈련에 재직자가 다수 참여한 기업을 대상으로 컨설팅을 연계 지원하는 ‘훈련-컨설팅 통합 성과관리 체계’를 구축해 산업전환의 실효성을 높일 예정이다.

진종욱 한자연 원장은 “미래차 산업 전환은 단순한 기술 습득을 넘어 부품기업의 경쟁력과 생존을 좌우하는 핵심 과제”라며 “현장에 즉시 적용 가능한 실무 중심 교육·훈련과 맞춤형 기업지원 컨설팅의 선순환 구조를 통해 국내 부품업계가 신성장 동력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.