- 천안·아산 집적지구 내 ‘마이크로바이옴 의약품 상용화센터’ 개소 - 의약품 생산·임상·사업화 지원…“충남 K-바이오 메카 완성 속도”

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남 아산에 대한민국 최초 마이크로바이옴 연구·생산·사업화 종합 지원 시설이 문을 열고 본격 가동에 들어갔다.

인근에서 앞서 개소한 바이오의료종합지원센터와 수면산업진흥센터에 내년 연이어 가동하는 마이크로바이옴 공정개발혁신센터와 바이오 의료기기 해외진출지원센터까지 합하면, 아산은 ‘바이오헬스 유니콘’을 탄생시킬 K-바이오의 메카로 비상할 수 있을 것이란 기대다.

도는 24일 아산시 배방읍 ‘천안·아산 KTX 역세권 연구개발(R&D) 집적지구’에서 전형식 도 정무부지사와 관계 기관 대표 등 300여 명이 참석한 가운데 ‘마이크로바이옴 의약품 상용화센터(이하 마이크로바이옴센터)’ 개소식을 개최했다.

마이크로바이옴은 인체에 사는 세균과 바이러스 등 각종 미생물을 총칭한다.

비만, 당뇨, 알레르기 등의 질환은 물론, 정신 건강과도 연관성이 있는 것으로 보고되며 바이오, 헬스케어, 식품 및 의약 분야 전반에서 차세대 핵심 연구 분야로 주목받고 있다.

마이크로바이옴센터는 지난 2022년부터 총 260억원을 투입, 3519㎡의 부지에 연면적 4950㎡ 규모의 공정개발동과 실험동물동 등 2개 동으로 건립했다.

주요 시설로는 동물실험실, 처치실, 의약품 임상 시료 생산, 기업 지원 및 유치, 의약품 표준폼·표준시험법 연구실 등이 있다.

마이크로바이옴센터는 앞으로 기업과 연구기관 등을 대상으로 의약품 연구·생산·임상·사업화 등을 종합적으로 지원한다.

운영은 순천향대 산학협력단이 맡았으며, 현재 박사급 연구원 등 38명의 인력이 투입돼 있다.

이 센터는 특히 그동안 수입에 의존하던 마이크로바이옴 의약품 개발 임상용 시료를 생산, 기업들의 의약품 개발 기간 단축과 비용 절감, 기술 경쟁력 강화 등의 효과를 올릴 것이란 예상이다.

천안아산 연구개발 집적지구에는 또 바이오의료종합지원센터와 수면산업진흥센터가 가동 중이다.

지난해 9월 개소한 바이오의료종합지원센터는 520억원을 투입해 건립했다.

이 센터에서는 인공 피부·관절 등 재생·재건 의료기기, 로봇 팔다리 등 지능형 의지 보조기기, 자율주행 휠체어를 비롯한 의료용 자동 이동기기 등에 대한 평가 기반을 바탕으로 기업 제품 개발과 실증·평가·인허가 등을 원스톱으로 지원하고 있다.

지난 2024년 3월 가동을 시작한 수면산업진흥센터는 수면산업 전주기 기업 지원 전문 기관으로, 245억 5000만원을 투입해 건립했다.

수면산업진흥센터에서는 ▷수면 제품 사용 전후 행동·체형 등 유효성 등을 시험·평가하고, ▷수면 상태 평가 ▷온·습도, 기압 등 수면 환경에 대한 임상 실증 등도 실시 중이다.

내년에는 마이크로바이옴 공정개발혁신센터와 바이오의료기기 해외진출지원센터가 천안아산 연구개발 집적지구에서 각각 문을 연다.

258억 6000만 원의 사업비를 투입해 건립하는 마이크로바이옴 공정개발혁신센터는 차세대 마이크로바이옴 치료제 개발에 필요한 공정·실증 플랫폼 역할을 수행한다.

바이오의료기기 해외진출지원센터는 249억 2000만원을 투입해 건립, 해외 현지 기관과 인증 지원 체계를 구축해 기업의 해외시장 진출을 지원한다.

도는 5개 센터가 모두 문을 열면 천안아산 집적지구는 바이오헬스산업 생태계를 완성, K-바이오의 경쟁력을 높이며 세계적인 수준의 바이오 기업들을 탄생시키는 토대가 될 것으로 기대하고 있다.

전형식 부지사는 이 자리에서 센터 개소를 축하하며 “바이오헬스는 다음 세대, 그 다음 세대까지 먹고 살 수 있는 지속가능한 먹거리 산업”이라고 강조했다.

전 부지사는 이어 △바이오 의료기기 ▷수면산업 ▷휴먼마이크로바이옴 등을 충남 바이오헬스케어 산업의 ‘3대 줄기’로 설명하며 “마이크로바이옴 공정개발혁신센터도 올해 착공해 바이오헬스산업의 생태계 퍼즐을 완성시키고, 내년에는 바이오의료기기 해외진출지원센터를 개소해 판로 확대까지 적극 뒷받침 할 것”이라고 덧붙였다.