‘폭탄 사이클론’ 덮친 美 북동부…뉴욕시 휴교·이동금지령·정전 60만 가구

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 북동부 지역에 23일(현지시간) 폭설과 강풍을 동반한 강력한 겨울 눈폭풍(블리자드)이 몰아치면서 뉴욕·보스턴 등 주요 도시의 공항 운영이 사실상 중단되고 도로 교통도 마비됐다.

항공편 추적 사이트 플라이트어웨어에 따르면 이날 미 동부시간 오전 11시 기준 국내선과 국제선을 포함해 5500여 편이 취소됐고, 약 1만3000편이 지연됐다. 전날까지 포함하면 이틀간 결항은 9500여 편, 지연은 3만7000여 편에 달한다.

뉴욕 존 F. 케네디(JFK) 국제공항은 출발편의 89%가 취소됐고, 라과디아 공항은 98%가 결항됐다. 보스턴 로건 국제공항도 출발편의 92%가 취소됐다. 뉴저지주 뉴어크 국제공항은 91%, 필라델피아 국제공항은 82%의 출발편이 취소됐다.

대한항공, 아시아나항공, 에어프레미아 등 한국 항공사들도 뉴욕·보스턴 등과 인천을 오가는 일부 항공편 결항을 공지했다.

미 국립기상청(NWS)에 따르면 지난 22일 오후부터 강풍과 폭설을 동반한 강한 눈 폭풍이 미 북동부 해안 도시들을 강타하고 있다.

초속 20∼30ｍ의 강풍을 동반한 강한 눈 폭풍은 23일 오후까지 뉴욕, 필라델피아, 보스턴 등 미 북동부 주요 도시를 포함해 펜실베이니아, 뉴욕, 뉴저지, 매사추세츠, 코네티컷, 로드아일랜드주 등지에 영향을 미칠 전망이다.

이들 지역은 22일 아침부터 23일 오후까지 눈 폭풍(블리자드) 경보가 내려진 상태다. 경보 영향권에 든 인구는 약 4000만명이다.

뉴욕시 인근의 뉴어크 국제공항은 이날 새벽까지 블리자드 상황이 이어졌다고 미 국립기상청은 전했다.

미 국립기상청은 시속 56㎞(35마일) 이상의 돌풍이 3시간 이상 지속되고 가시거리가 약 400ｍ(0.25마일) 미만일 경우를 기준으로 블리자드 상황 여부를 판단한다.

미 기상청은 블리자드 경보를 내리면서 “강풍을 동반한 폭설이 예상되며 이에 따라 (가시거리가 짧아지는) 화이트아웃 현상이 발생해 이동이 극도로 위험해질 것”이라며 긴급 상황이 아닌 이상 이동을 삼가야 한다고 당부했다.

뉴욕, 뉴저지주 일부 지역에는 이날 아침까지 약 30㎝의 눈이 쌓였고, 매사추세츠, 코네티컷, 로드아일랜드주 해안가 일부 지역은 총 60㎝ 이상의 적설량이 예보됐다.

국립기상청 발표에 따르면 한인들이 많이 거주하는 뉴저지주 버겐카운티 북부 일부 지역은 23일 오전 2∼3시 기준 적설량이 약 40㎝에 달했다.

뉴욕시도 이날까지 45㎝ 이상의 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

뉴욕시에 블리자드 경보가 내려진 것은 지난 2017년 3월 이후 9년 만에 처음이라고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다. 보스턴도 2022년 이후 4년 만에 처음으로 블리자드 경보가 내려졌다.

WSJ은 이번 기상 사태를 두고 ‘폭탄 사이클론(열대성 저기압)’이라고 언급했다.

폭설과 강풍에 따른 정전 피해도 컸다.

전력중단 정보사이트 파워아우티지에 따르면 이날 미 동부시간으로 오전 11시 기준 눈 폭풍 영향권 지역에서 약 60만 가구가 정전됐다. 특히 매사추세츠주와 뉴저지주의 정전 가구가 각각 27만5천 가구, 13만 가구에 달해 피해가 집중됐다.

눈 폭풍 영향권에 든 각 지방자치단체는 눈 폭풍에 대비해 비상사태를 선포하고 23일 하루 임시 휴교령을 내렸다.

조란 맘다니 뉴욕시장은 전날 회견에서 “뉴욕시는 최근 10년 새 지금과 같은 규모의 겨울 폭풍을 경험한 적이 없다”라고 말했고, 캐시 호컬 뉴욕주지사도 이틀 전 비상사태를 선포하면서 “이번 폭풍은 역사적인 수준이 될 수 있다”라고 경고했다.

뉴욕시는 22일 오후 9시부터 23일 정오까지 필수 서비스 차량을 제외한 일반 차량을 대상으로 통행 금지령을 내렸다.

캐시 호컬 뉴욕주지사도 전날 비상사태를 선포하고 “이번 폭풍은 역사적인 수준이 될 수 있다”며 “집에 머물러 달라”라고 당부했다.