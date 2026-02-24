전통시장, 골목형상점가 35개소 대상

[헤럴드경제=손인규 기자] 관악구(구청장 박준희)가 전통시장의 경쟁력을 강화하고 지역문화와 어우러진 생활·문화 공간으로 육성하기 위한 ‘2026년 전통시장 활성화 계획’을 수립, 현장 체감형 정책 추진에 나선다.

이번 계획은 중앙정부의 2026년 경제성장전략에 맞춰 전통시장을 지역문화·관광자원과 연계된 대표 상권으로 육성하여 자생력을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣고자 마련됐다. 구는 올해 ▷경영 현대화 ▷시설 현대화 ▷안전 점검 및 보수 등 3개 분야 23개 사업에 총 41억원의 예산을 투입한다.

먼저 전통시장과 상점가의 경영 현대화 사업에 25억원을 투입한다. 문화관광형사업 및 시장경영지원사업 대상인 ▷신원시장 ▷봉천제일시장·봉리단길 골목형상점가(연합) ▷서림 행복가득한 골목형상점가를 중심으로 지역 특색을 살린 콘텐츠를 발굴하고, 상인 역량 강화와 마케팅 지원을 병행한다.

이와 함께 할인 및 페이백 행사, 포인트 적립 이벤트 등 다양한 활성화 사업을 추진하며, 전통시장 매니저 사업을 통해 상인회의 행정 업무를 지원한다.

골목형상점가 활성화 사업도 지속한다. 현재 19개소로 서울시 자치구 중 가장 많은 골목형상점가를 보유한 관악구는 2026년 4개소 이상 추가 지정을 목표로 상인 조직화와 지정 절차에 대한 행정 지원을 강화한다.

박준희 관악구청장은 “시설과 경영 혁신을 통해 전통시장이 지역의 중심 상권이자 생활·문화 공간으로 확실히 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.