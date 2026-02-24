[헤럴드경제=박연수 기자] 헤롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표가 23일(현지시간) 미국 연방 하원에 출석했다.

대규모 정보 유출 사태로 수사를 받는 로저스 대표는 이날 오전 워싱턴DC의 레이번 하원 빌딩내 하원 법사위 회의장에서 열린 비공개 회의에서 증언했다.

로저스 대표는 청문회에 출석하면서 ‘오늘 무슨 이야기를 할 것인가’, ‘한국 소비자들에게 할 말이 있느냐’ 등의 취재진 질의에 아무 대답을 하지 않았다.

앞서 공화당 소속 짐 조던 법사위원장과 스콧 피츠제럴드 행정·규제개혁·반독점 소위원장은 로저스 대표에게 보낸 소환장에서 “한국 정부가 미국 기업에 대한 차별적 대우와 불필요한 장벽 생성을 피하겠다는 내용으로 최근 트럼프 행정부와 맺은 무역 합의에도 불구하고 표적 공격을 계속해 왔다”고 주장했다.

그간 쿠팡은 미 의회를 상대로 대대적인 로비를 벌여왔다. 이번 청문회가 쿠팡을 엄호하기 위해 마련됐다는 분석이 나오는 이유다.

현재 로저스 대표와 쿠팡은 정보유출 규모 축소 및 증거 인멸, 국회 청문회 위증, 산업재해 은폐 등 여러 의혹과 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.

쿠팡을 둘러싼 사태와 이날 열린 로저스 대표의 청문회 증언이 최근 미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결과, 무역법 122조 및 301조 등 대체 수단을 이용한 트럼프 대통령의 새로운 관세 부과 시도 국면에서 한미 통상 관계에 어떤 영향을 줄지 주목된다.

한국 정부는 한미 간 외교적 사안으로 비화할 문제는 아니라고 보고 있다. 쿠팡 측의 로비를 받은 의회가 한국 정부를 압박하는 모습으로 이번 사태를 다루는 것이라는 입장이다.