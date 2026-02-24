우크라 3명 사망, 러는 에너지시설 피습…“우크라 재건비 848조 추산”

[헤럴드경제=정목희 기자] 러시아의 우크라이나 침공 4주년을 하루 앞둔 23일(현지시간), 양측은 공세를 멈추지 않았다.

로이터·AFP통신 등에 따르면 전날 밤 러시아 드론이 우크라이나 남부 오데사 지역의 화물 운송 보관 구역에 위치한 민간 물류시설과 항만 인프라를 공격했다. 이로 인해 트럭에 화재가 발생해 민간인 2명이 숨지고 3명이 부상했다.

우크라이나의 핵심 물류 거점인 오데사는 러시아의 집중 타격 대상이다. 우크라이나 업계는 오데사 항구의 수출 능력이 전쟁 이전과 비교해 최대 30% 감소한 것으로 보고 있다.

남부 자포리자에서도 산업시설이 러시아 드론 공격을 받아 1명이 사망했다.

이에 맞서 우크라이나는 러시아 벨고로드 지역의 에너지 인프라를 타격했다. 현지 당국은 해당 공격으로 에너지 시설이 ‘심각한 피해’를 입어 인근 주택의 전기와 난방 공급이 중단됐다고 밝혔다.

우크라이나군은 이날 남부 전선에서 400㎢ 영토의 통제권을 되찾았다고 밝혔다.

러시아가 우크라이나를 기습 침공한 지 만 4년이 다 됐지만 종전의 실마리는 여전히 보이지 않고 있다.

러시아와 우크라이나는 미국 중재로 지난 17~18일 스위스 제네바에서 세 번째 종전 협상을 이어갔지만 이렇다 할 성과를 내지 못했다.

특히 도네츠크·루한스크 영토 소유를 둘러싼 대치 국면은 1년이 넘도록 답보 중이다. 러시아는 우크라이나에 동부 돈바스 지역(도네츠크·루한스크주)을 넘기라고 지속해서 요구하고 있지만 우크라이나는 영토 문제는 물러설 수 없는 레드라인이라며 맞서고 있다.

유엔 우크라이나 인권감시단(HRMMU)에 따르면 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 우크라이나 민간인 1만5천명이 사망했다. 특히 작년에만 2500명 이상의 민간인이 사망해 최악의 한해를 기록했다.

이번 전쟁으로 최소 763명의 어린이가 사망한 것으로 집계됐다.

독일 킬세계경제연구소에 따르면 작년 외국의 우크라이나 군사 지원은 2022∼2024년 연평균과 비교해 13% 줄었다. 작년 우크라이나에 대한 인도적·재정 지원도 이전 3년 평균과 비교해 5% 감소했다.

작년 한 해 전쟁을 피해 외국으로 떠난 우크라이나인은 590만명에 달했다. 전쟁 전 우크라이나 인구는 4000만명을 웃도는 수준이었다.

세계은행(WB)과 우크라이나 정부, 유엔, 유럽연합(EU) 집행위원회는 이날 공동으로 발표한 보고서에서 우크라이나 재건 비용을 약 10년간 5880억 달러(약 848조원)로 추산했다. 작년 추산한 비용보다 12% 늘어난 것이다.

보고서는 “복구·재건 필요 비용은 계속 늘고 있다”며 “이는 우크라이나 작년 국내총생산(GDP)의 3배에 해당하는 수준”이라고 분석했다.