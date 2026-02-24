[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 김지수가 체코 프라하에서 보내는 근황을 전했다.

김지수는 22일 소셜 미디어에 “너무 즐겁게 호탕하게 웃는 소리에 저도 웃음이~웃음이 가장 강력한 만병통치약 아닐까 싶어요”라고 적었다.

프라하 일상을 담은 사진, 영상 등도 올린 그는 “제가 단순하게 여행을 다니는 거라고 많이 생각하시는데 저는 프라하와 한국을 왔다갔다 하면서 살고 있다”고 설명했다.

무엇보다 “프라하에서도 이제는 그냥 지내는 것이 아니라 생산적인 일을 준비 중에 있다”고 부연했다.

물론 공사다망한 때라 과부하가 걸리고 힘들 때도 있다고 했다.

하지만 “하나하나 해결해 나가는 게 또 재미 아니겠어요? 열심히 사는 제가 마음에 듭니다. 하하 곧 봄이 오네요. 매년 오는 봄이 아니라 또 다른 새로운 봄”이라고 덧붙였다.

김지수는 드라마 ‘보고 또 보고’(1998) ‘태양의 여자’(2008) ‘따뜻한 말 한마디’(2013) ‘가족X멜로’(2024) 등에서 호연했다. 하지만 과거 여러 차례 음주 사건으로 물의를 빚었다.