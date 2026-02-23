시리즈B 리드 투자 이어 콜옵션 행사 “AI 생태계 확장·국가 경쟁력 기여”

[헤럴드경제=정경수 기자] SK네트웍스가 국내 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지에 470억원을 추가 투자하며 전략적 협력 강화에 나섰다.

SK네트웍스는 업스테이지에 470억원을 투자했다고 23일 공시했다. 이번 투자는 2024년 초 업스테이지의 시리즈B 라운드에 리드 투자자로 참여하며 체결한 콜옵션 계약을 행사한 데 따른 것이다.

AI 중심 사업지주회사로 전환을 추진 중인 SK네트웍스는 AI 연계 사업모델을 확대하고 생태계를 확장하기 위해 유망 기술 기업과의 협력을 이어가고 있다. 업스테이지와의 협업 역시 이러한 전략의 일환이다.

업스테이지는 자체 개발한 대형언어모델(LLM) ‘솔라(Solar)’를 앞세워 기술력을 인정받은 국내 대표 AI 스타트업으로 꼽힌다. 솔라는 2023년 말 글로벌 머신러닝 플랫폼 허깅페이스의 ‘오픈 LLM 리더보드’에서 1위를 기록하며 글로벌 빅테크 기업들과 경쟁력을 입증했다.

또한 업스테이지는 지난해 8월 정부가 추진한 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트에 스타트업으로는 유일하게 선정됐으며, 최근 중간 평가를 통과해 1차 평가 통과 3개 팀에도 포함됐다. 기업용(B2B) AI 시장에서도 높은 실용성을 기반으로 경쟁력을 확대하고 있다.

SK네트웍스는 앞으로도 업스테이지와의 전략적 협력을 지속하는 한편, 다양한 AI 기술 기업과의 파트너십을 강화해 미래 성장동력을 확보한다는 계획이다.

SK네트웍스 관계자는 “초기 단계부터 투자해 온 업스테이지가 대한민국 대표 AI 기업으로 자리매김하고 있어 자부심을 느낀다”며 “지속적인 협력을 통해 AI 비즈니스 생태계를 활성화하고 국가 산업 경쟁력 제고에도 기여하겠다”고 밝혔다.