[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 봅슬레이 여자 2인승 종목에 출전한 김유란(강원도청)과 전은지(경기연맹)가 16위에 올랐다.

김유란-전은지는 22일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 대회 봅슬레이 여자 2인승 3·4차 시기를 포함해 1∼4차 시기 최종 합계 3분52초04로 16위에 이름을 올렸다.

한국은 2018년 평창 대회 때 김유란이 김민성과 짝을 이뤄 여자 2인승에 출전해 15위에 오른 뒤 2022년 베이징 대회 땐 이 종목에 출전하지 못했고, 8년 만에 다시 나선 이번 대회도 10위권 중반 성적으로 마무리했다.

앞서 1·2차 시기에서 1분55초79로 25개 팀 중 15위에 올랐던 김유란-전은지는 이날 3차 시기에서 전체 12위에 해당하는 58초 15의 기록으로 중간 합계에서 25개 팀 중 15위(2분53초94)에 올라 20개 팀이 진출하는 4차 시기까지 올랐다. 4차 시기에선 3차보다 조금 나은 58초10으로 주행을 마쳤으나 최종 합계에서는 순위가 한 계단 밀렸다.

독일의 라우라 놀테-데보라 레비는 1~4차 합계 3분48초46으로 올림픽 여자 2인승 2연패를 달성했고, 은메달은 독일의 리자 부크비츠-넬레 슈텐(3분48초99)에게 돌아갔다. 미국의 카일리 험프리스는 재스민 존스와 동메달(3분49초21)을 합작해 1인승인 모노봅에 이어 대회 두 번째 동메달을 챙겼다.