2025년 송파구 인구 64만 3000여 명…18년간 ‘서울 1위’ 굳건히 0~39세, 20~59세 인구도 서울에서 최대 규모...아이 키우기 좋은 도시 조성, 신속한 정비사업, 대규모 개발 시너지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 2022년부터 2025년까지 주민등록 인구 통계를 분석한 결과 ‘미래세대(0~39세)’와 ‘경제허리(20~59세)’ 인구가 서울 25개 자치구 중 가장 많은 규모를 유지한 것으로 나타났다.

이번 분석에서 구는 아동·청소년·청년 구간인 0~39세를 ‘미래세대’로, 학업과 은퇴 연령을 제외하고 생산과 소비 활동의 중심인 20~59세를 ‘경제허리’로 정의해 인구 구조를 살폈다.

단순 총인구가 아닌 연령 구조를 통해 도시의 성장 기반과 자족 기능을 함께 들여보려는 취지다.

2025년 기준 송파구 인구는 64만 3350명이다. 2008년 주민등록 인구통계 시스템 구축 이후 18년째 서울에서 가장 많은 인구 규모를 유지하고 있다. 인구는 행정 수요와 재정 규모, 도시 활력을 가늠하는 핵심 지표라는 점에서 의미가 있다.

특히 미래세대 인구는 2022~2025년 4년 평균 28만7663명으로 집계됐다. 이는 서울 자치구 평균(15만 9916명)보다 약 12만7000 명 많다.

해당 연령대는 출생, 보육, 교육, 취업으로 이어지는 생애주기의 핵심 구간으로, 도시의 장기적 성장 잠재력을 보여주는 지표로 해석된다.

경제허리 인구 역시 같은 기간 평균 39만3668명으로 서울 자치구 중 가장 많았다. 자치구 평균(22만 6278명)보다는 약 16만7000 명 많다. 이들은 지역 내 소비와 고용, 세수 기반을 형성하는 중심 계층으로 도시의 경제적 기초 체력을 보여준다.

송파구 전체 인구 4년 평균 대비, 미래세대는 44.1%, 경제활동 인구는 60.4%로 두 축 모두 두텁게 형성돼 있어 서울에서 가장 젊고 역동적인 도시임을 데이터로 입증했다.

생활인구 지표에서도 유사한 흐름이 확인된다. 2025년 송파구는 주간 인구가 야간 인구보다 많은 구조를 유지, 일평균 생활인구는 74만여 명으로 나타났다. 출퇴근과 교육, 상업 활동 등을 위해 하루 평균 10만명이 외부에서 유입되는 것으로 분석된다.

구는 이런 인구 구조 배경으로 보육 및 교육 정책과 주거 환경 개선, 대규모 개발 사업 병행을 꼽았다. 원어민 영어교실 운영, 물놀이장 및 눈썰매장 운영, 어린이복합시설 건립 등 가족 친화 정책과 더불어 잠실주공5단지를 포함한 41개소 정비사업이 순항 중이다. 또 잠실 MICE 단지 조성, 위례선 트램, 위례신사선 사업 본격화 등 교통·개발도 차질 없이 추진되고 있다.

이를 반영하듯 지난해 11월 실시한 ‘2025 구민 여론조사’에서 구민 98.7%가 송파구를 “살기 좋다”, 98.1%가 “계속 거주하고 싶다”고 응답하며 높은 만족도를 보였다.

서강석 구청장은 “송파구가 서울에서 가장 역동적이고 살기 좋은 도시임을 ‘인구’라는 객관적인 성적표로 증명했다”며 “풍부한 상주인구와 생활인구가 만들어내는 에너지를 바탕으로 누구나 살고 싶어 하는 대한민국 대표 명품도시를 만들겠다”고 밝혔다.