[헤럴드경제=박세정 기자] 미국 연방대법원이 20일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 세계 각국에 부과한 ‘상호관세’를 무효화시킨 가운데, 트럼프 관세 전반에 대한 미국인들의 여론도 부정적인 것으로 나타났다.

ABC뉴스와 워싱턴포스트(WP), 여론조사기관 입소스가 대법원의 관세 판결 직전인 이달 12~17일 미국 성인 2589명을 대상으로 실시한 여론조사에서 64%는 트럼프 대통령의 수입품 관세 정책에 대해 ‘지지하지 않는다’고 답했다. ‘지지한다’는 응답은 34%에 그쳤다.

소득 수준과 성별, 연령대를 불문하고 트럼프 관세를 부정적으로 평가하는 비율이 높았다. 백인·흑인·히스패닉·아시아계 등 주요 인종 집단에서도 모두 부정 여론이 우세했다.

야당인 민주당 지지층의 95%, 무당층의 72%가 관세 정책에 반대했다. 작년 대선에서 민주당 후보를 지지했던 유권자의 98%, 작년 대선에 투표하지 않은 유권자의 69%도 관세 정책에 불만을 표했다.

그러나 공화당 지지자는 75%가 관세 정책을 긍정적으로 평가했다. 자신을 트럼프 대통령의 핵심 지지 세력인 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게)로 인식하는 사람들의 87%도 관세 정책에 찬성했다.

다만, 공화당을 지지하지만 자신이 마가는 아니라고 생각하는 집단에서는 43%만이 트럼프의 관세 정책을 지지한다고 답했다.