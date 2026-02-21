[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크 로제와 팝스타 브루노 마스가 함께 부른 글로벌 히트곡 ‘아파트’(APT.)가 다시 영국에 울려 퍼지고 있다.

20일(현지시간) 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱100’에 ‘아파트’는 80위로 싱글 차트 ‘톱 100’에 재진입, 비연속 61주 차트인 기록을 세웠다.

지난 2024년 10월 발매된 ‘아파트’는 한국의 술게임인 ‘아파트’를 소재와 핵심 반복 구절로 사용, 중독성을 높이고 로제와 브루노 마스가 부르는 감미로우면서도 흥겨운 멜로디로 전 세계를 강타했다. 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서도 비연속 7주 2위를 기록한 곡이기도 하다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙 ‘골든’(Golden)은 전주보다 2계단 상승한 19위로 35주 연속 차트에 진입했다. ‘소다 팝’(Soda Pop)은 7위 오른 65위로 비연속 14주 차트인했다. ‘테이크다운’(Takedown)은 3위 오른 67위로 3주 연속 차트에 안착해있다.