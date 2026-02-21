김길리, 한국 선수단 첫 2관왕 최민정, 동·하계 韓최다 메달

[헤럴드경제=조용직 기자] 쇼트트랙 김길리(성남시청)가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 1500ｍ에서 우승하며 한국 선수단 첫 2관왕이 됐다.

김길리는 21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 여자 1500ｍ 결승에서 2분32초076의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과해 금메달을 목에 걸었다.

스노보드 여자 하프파이프의 최가온(세화여고), 3000ｍ 계주를 제패한 쇼트트랙 여자 대표팀에 이은 한국 선수단의 이번 올림픽 세 번째 금메달이다.

김길리는 여자 3000ｍ 계주 금메달, 여자 1500ｍ 금메달, 여자 1000ｍ 동메달을 합쳐 이번 대회에서 3개의 메달을 수확했다.

최민정(성남시청)은 최초로 이 종목 3회 연속 우승 꿈은 이루지 못했지만, 2분32초450의 기록으로 은메달을 획득하며 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드 스케이팅·이상 6개)을 제치고 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 신기록(7개)을 수립했다.

앞서 남자 5000ｍ 계주 은메달을 포함해 한국 쇼트트랙은 이날에만 메달 3개를 추가해 이번 올림픽을 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 2개로 마감했다.

한국은 8일 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달)을 시작으로 10일 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 13일 최가온, 쇼트트랙 남자 1000ｍ 임종언(고양시청·동메달), 15일 쇼트트랙 남자 1500ｍ 황대헌(강원도청·은메달), 16일 쇼트트랙 여자 1000ｍ 김길리, 19일 쇼트트랙 여자 3000ｍ 계주에서 금메달을 땄다.

이날 김길리의 레이스는 완벽했다. 그는 준준결승 1조에서 여유롭게 1위에 올랐고, 준결승 1조에서도 1위로 결승에 진출했다.

반면 메달색을 놓고 경쟁할 것으로 보였던 코트니 사로(캐나다), 산드라 펠제부르, 쉬자너 스휠팅(이상 네덜란드)등 이 종목 강자들은 준결승 2조 경기에서 모두 넘어져 탈락하면서 단숨에 한국에 유리한 상황이 됐다.

김길리의 절친한 선배인 최민정도 준준결승을 2위로, 준결승을 1위로 통과하면서 한국 선수 두 명이 결승에서 맞붙었다.

두 선수는 결승에서 같은 작전을 폈다. 레이스 초반 후미에서 체력을 아끼면서 기회를 엿봤다. 시동은 최민정이 먼저 걸었다. 결승선 7바퀴를 남기고 아웃코스로 빠져나가 있는 힘을 다해 앞선 선수들을 추월해 커린 스토더드(미국)에 이어 2위를 꿰찼다.

김길리도 뒤이어 힘을 냈다. 인코스를 파고들어 3위로 올라섰다. 레이스 초반 선두로 달렸던 스토더드는 지친 듯 속도가 떨어졌고, 최민정과 김길리는 기회를 놓치지 않았다. 결승선 3바퀴를 남기고 최민정이 1위, 김길리가 2위로 올라섰다.

이후엔 두 선수의 경쟁이었다. 결승선 2바퀴를 남기고 ‘람보르길리’ 김길리가 광속으로 승부수를 띄웠다. 직선주로에서 최민정을 제치며 1위로 올라섰다. 이후 김길리는 마지막 바퀴에서 최민정과 거리를 더 벌렸고, 그대로 결승선을 통과했다. 두 선수는 레이스를 마친 뒤 서로를 안아주며 격려했다.

같은 종목에 출전한 노도희(화성시청)는 준준결승에서 탈락했다. 동메달은 스토더드가 차지했다.

이탈리아 쇼트트랙 전설 아리안나 폰타나는 5위에 그치며 추가 메달 도전에 실패했다.