[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 20일 오후 노원중앙도서관 다인정담에서 열린 ‘국회도서관 도서 기증식’에 참석해 기증에 대해 감사의 뜻을 전했다.

국회도서관 지원사업은 현직 국회의원 추천으로 국회도서관 수집자료와 도서를 지원하는 사업이다. 이번 행사는 우원식 국회의장의 추천으로 노원구 작은도서관 연합회가 대상 기관으로 선정되면서 도서 700권을 기증하는 자리로 마련됐다.

이날 기증식에는 오승록 구청장을 비롯해 우원식 국회의장, 시의원, 황정근 국회도서관장, 작은도서관 연합회 등 약 50명이 참석했다. 행사는 내빈소개, 노원 작은 도서관 소개, 인사 말씀, 기증서 전달, 기념 촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “소중한 책을 기증해 주신 황정근 국회도서관장님과 노원구 작은도서관 연합회를 추천해 주신 우원식 국회의장님께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 책 읽는 즐거움이 가득한 문화도시 노원을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.