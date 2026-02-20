중부내륙 등 일교차 15도 이상

[헤럴드경제=한영대 기자] 토요일인 21일은 전국 대부분 지역 낮 기온이 15도 이상으로 오르지만, 일교차는 큰 것으로 나타났다.

이날 아침 최저기온은 -4∼7도, 낮 최고기온은 12∼20도로 예보됐다. 다만 중부내륙과 경상권을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크니 건강 관리에 유의해야겠다.

전국이 대체로 맑겠으나 수도권과 강원도는 가끔 구름이 많겠다.

미세먼지 농도는 전날부터 국외에서 유입된 미세먼지와 국내외 대기오염물질로 인한 미세먼지 생성으로 수도권과 강원영서 지방에서 ‘나쁨’으로 예상된다. 그 밖의 지역은 ‘좋음’ 및 ‘보통’ 수준이겠다.

건조한 날씨가 이어지겠으니 화재 예방에도 각별한 주의가 필요하다. 오후부터는 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불고 바다의 물결이 높아지겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.