박학규 사장, 정현호 부회장 9억대

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성전자 대표이사인 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)과 노태문 디바이스경험(DX)부문장(사장)이 지난해 성과 인센티브로 각각 17억원, 11억원 규모의 자사주를 수령했다.

20일 업계에 따르면 최근 삼성전자는 2025년 성과 바탕으로 책정된 초과이익성과급(OPI) 중 자사주를 받은 임원과 세부 내용을 공시했다. OPI는 사업부 실적이 그해 목표를 넘을 경우 초과 이익의 20% 내에서 연봉의 최대 50%까지 지급하는 제도다.

삼성전자는 지난해 1월 임원에 대해 자사주로 받도록 하는 성과급 주식 보상 제도를 도입해 운영 중이다. 지난달 26일 2024년 성과에 대한 자사주를 지급했고, 30일에는 2025년 성과분을 임원들에게 지급했다.

전 부회장은 1만652주를 수령했다. 이는 지급일 종가 기준(16만500원)으로 17억964만원 규모다. 노 사장은 7299주로 11억7천148만원어치를 받았다.

초대 사업지원실장인 박학규 사장은 5963주, 지난해 말 사업지원TF장에서 회장 보좌역으로 경영 일선에서 물러난 정현호 부회장은 5772주를 수령했다. 각각 9억5706만원, 9억2640만원 규모다. 김원경 글로벌대외협력실장(사장)은 1741주로 2억7943만원어치를 받았다.