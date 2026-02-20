20일 오전 9시부터 인천대 압색영장 집행 총장실서 유 교수 채용 관련 자료 확보 중 압수수색 영장에는 ‘업무방해 혐의’ 적시

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 유승민 전 의원의 딸 유담(31) 인천대 무역학부 교수의 특혜 임용 의혹과 관련해 추가 압수수색에 나섰다.

20일 경찰 등에 따르면 인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 9시부터 인천대에서 압수수색을 진행 중이다. 경찰이 압수수색에 나선 건 이번이 두 번째다.

경찰은 이날 인천대 총장실에서 유 교수의 채용과 관련된 자료 등을 확보하고 있는 것으로 전해졌다.

압수수색 영장에는 이인재 인천대 총장 등의 업무방해 혐의가 적시된 것으로 알려졌다.

경찰은 유 교수의 임용과 관련해 인천대 총장 등이 대학 채용 업무를 방해한 의혹이 있다고 판단, 압수수색에 나선 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 지난달 23일 인천대 무역학부 사무실에서 1차 압수수색을 했다. 당시에는 유 교수 채용 관련 서류 등을 확보한 것으로 알려졌다.

경찰이 당시 발부받은 압수수색 영장에는 이번 의혹과 관련한 피고발인 23명 중 1명의 청탁금지법 위반 등 혐의가 적시됐던 것으로 전해졌다.

경찰은 지난해 11월 4일 공공기록물법 위반 혐의로 인천대 이 총장과 교무처 인사팀, 채용 심사위원, 채용 기록 관리 담당자 등 23명을 조사해달라는 고발장을 접수하고 수사해 왔다.

고발인은 유 교수의 채용 과정이 불공정했다며 공공기관인 인천대가 ‘전임교원 신규 임용 지침’에 따라 영구 보존해야 하는 채용 관련 문서를 보관하고 있지 않다고 주장했다.