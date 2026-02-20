[헤럴드경제=김보영 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 연방정부 관련 기관들에 외계 생명체와 미확인 비행 물체와 관련된 정부 문서를 공개하겠다고 발표했다. 이 발표는 트럼프 대통령이 “외계인은 실재한다”는 오바마 전 대통령의 발언을 비판한 지 몇 시간 만에 나온 것이다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “나는 전쟁부(국방부) 장관과 다른 관련 부처·기관에 외계생명체, 미확인 이상현상(UAP), 미확인 비행물체(UFO) 관련 정부 문서를 확인해서 공개하는 절차를 시작하라고 지시할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이번 공개 지시가 외계인과 UFO에 대한 “엄청난 관심을 반영한 것”이라면서 “이 복잡하지만 매우 흥미롭고 중요한 사안과 관련된 모든 정보”가 공개 대상에 포함될 것이라고 덧붙였다.

이러한 공개 지시는 앞서 오바마 전 대통령의 외계인 관련 발언에 영향을 받은 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 이날 조지아주로 이동하는 대통령 전용기 에어포스원에서 “외계인은 실재한다”고 말한 버락 오바마 전 대통령의 발언을 비판하며 “그는 기밀을 누설했다”고 비난했다.

트럼프 대통령은 외계인의 존재를 보여주는 증거를 본 적이 있느냐는 취재진 질문에 이같이 말하며 “그는 그렇게 하면 안 된다“면서 ”그는 큰 실수를 저질렀다“고 비판했다. 다만 그는 구체적으로 어떤 부분이 정부 기밀 유지 규정을 위반했는지는 밝히지 않았다.

앞서 오바마 전 대통령은 지난 14일 공개된 팟캐스트에서 외계인이 “실재하지만, 나는 본 적이 없다”고 말해 파장을 일으켰다. 특히 그는 “51구역에 외계인을 숨겨놓지도 않았고 거대한 지하 시설이 있는 것도 아니다”라고 말해, 외계인의 존재를 둘러싼 음모론에 다시 불씨를 붙였다.

하지만 논쟁이 거세지자 오바마 전 대통령은 하루 뒤 “우주는 매우 광대하기 때문에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높다”고 해명했다. 그는 인스타그램에 “통계적으로 우주는 너무나 광대하기 때문에 생명체가 존재할 가능성이 높다”며 “하지만 저는 대통령 재임 기간 동안 외계인이 우리와 접촉했다는 증거를 전혀 보지 못했다”고 덧붙였다.

그동안 미국 정치권은 외계인의 존재 가능성이나 UFO 관련 정부 프로그램에 대한 공개적 언급을 피해왔다. 그러나 최근 몇 년간 설명할 수 없는 현상을 분석해 온 연방 프로그램이 잇따라 보도되면서, 관련 논의가 주류 담론으로 떠오르고 있다.

특히 2021년 발표된 국가정보국장실 보고서에는 2004년 이후 미 해군 조종사들이 목격한 설명 불가능한 공중 현상 사례 수십 건이 상세히 담겼다. 해당 보고서는 이듬해 열린 미 하원 정보위원회 청문회의 핵심 쟁점이 됐으며, 당시 청문회에서는 기밀 해제된 영상과 당시 상황에 대한 설명이 함께 공개됐다.