“넷플보다 자극적” 엄마들 ‘몰래’ 본다는 19금 드라마…“순식간에 중독돼”

[헤럴드경제=김보영 기자] 짧은 시간 안에 극적인 전개로 강렬한 몰입감을 주는 초단편드라마가 전세계에서 빠르게 인기를 얻고 있다. 11일(현지시간) 영국 데일리메일은 “엄마들 사이에서 화끈한 2분짜리 ‘마이크로드라마’(초단편드라마)가 대세”라며 “아이들을 학교에 데려다주는 시간 동안 스마트폰으로 자극적인 시리즈를 몰아보는 엄마들이 늘고 있다”고 보도했다. 초단편드라마는 회당 1~5분 내외의 짧은 에피소드로 구성된 드라마 형식의 콘텐츠다. 스마트폰 시청자를 주 타깃으로 제작되는 만큼 세로형 화면과 빠른 전개가 특징이며, 짧은 시간 안에 시청자를 붙잡기 위해 충격적인 반전이나 자극적인 장면을 전면에 내세우는 경우가 많다. 회당 40~60분에 걸쳐 인물의 심리와 서사를 쌓아가는 일반 드라마와 달리, 핵심 감정과 사건 위주로 극을 빠르게 끌어간다. 최근 인기를 끈 작품들은 ‘아빠 상사에게 지배당하는 여자’, ‘마피아 두목의 비밀 대리인’, ‘나의 비밀 요원 남편’ 등이다. 이 중 57개 에