서울 전세 매물, 1년전보다 33.6% 줄어 안양 만안·성남 중원은 1년새 80% 급감

서울 전역은 물론 경기도까지 전세가 빠르게 사라지고 있다. 실거주 의무 강화, 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료, 임대사업자에 대한 대출 축소 등이 겹겹이 추진되면서 전세는 더욱 빠르게 자취를 감추고 있다. 봄 이사철을 앞두고 서울발 전세 실종 현상은 인근 지역으로 확대되고 있다.

20일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만9242건으로 1년 전 같은 기간(2만8942건)에 비해 33.6%가 줄었다.

자치구별로는 성북구가 124건으로 1년 전(1326건)보다 90.7% 감소했다. 뒤이어 관악구(746→163건, -78.2%) 중랑구(347→96건, -72.4%), 동대문구(1501→420건, -72.1%) 순이었다. 서울 전역에서 전세 매물이 늘어난 곳은 대단지 입주가 이뤄졌던 서초구(3197→3529건), 송파구(2249→3596건, 59.8%) 뿐이었다.

이 대통령이 엑스(X, 옛 트위터)를 통해 연일 부동산 시장을 향한 고강도 발언을 쏟아내면서 전세 시장 위축은 심화되고 있다. 다주택자에 대한 양도세 중과 유예를 연장하지 않겠다고 못박은 지난달 23일 이후로 속도도 빨라졌다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “지난해부터 이어진 입주 물량 감소와 집값 상승으로 인한 계약청구갱신권 사용 확대, 금리 인하로 인한 집주인들의 월세 선호 등이 종합적으로 작용하고 있다”며 “실거주 중심의 정책이 펼쳐지면서 이런 흐름이 가속화됐다”고 분석했다.

이같은 분위기는 서울을 넘어 경기도 지역으로도 감지되고 있다. 최근 1년사이 가장 많이 전세가 줄어든 경기 자치구를 보면 안양시 만안구(974→134건, -86.3%), 성남시 중원구(359→51건, -83.8%), 용인시 처인구(755→161건, -78.7%), 안양시 동인구(1029→289건, -72%) 등이었다. 특히 경기 남부지역은 서울 접근성이 용이해 직주근접 수요가 많은 곳이다.

김효선 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “리모델링 등을 통해 주거환경 개선을 꾀하고 있는 지역이나 강남 접근성이 용이한 지역 위주로 거주 수요가 더욱 몰릴 것”이라며 “현재까지도 월세보다는 전세를 선호하는 세입자가 많기 때문에 체감난은 더 커질 것”이라고 말했다. 서정은 기자