- 3쌍 부부의 연 맺어…1·2호 커플과 축하 티타임 개최 - 청년의 만남과 결혼이 지역 정착으로 이어지는 정책 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 20일 시청 응접실에서 청년만남지원사업 ‘연(連) In 대전’을 통해 부부의 연을 맺게 된 결혼 1·2호 커플을 초청해 축하 티타임을 가졌다.

‘연(連) In 대전’은 청년 간 건전한 교류와 자연스러운 만남을 지원해 사회적 네트워크 확장을 돕기 위해 지난 2025년 신규로 추진된 사업으로, 지난해 총 19회차 프로그램을 운영해 744명이 참가했으며, 누적 118쌍의 커플이 탄생했다.

이 가운데 3쌍은 결혼으로 이어지는 결실을 맺었으며, 이번에 초청된 1·2호 커플은 올해 상반기 중으로 결혼을 앞두고 있다. 또 다른 1쌍도 내년 상반기 결혼을 예정하고 있어, 단순한 만남 지원을 넘어 실제 혼인으로 이어졌다는 점에서 정책적 성과를 보여주고 있다.

이날 티타임에 참석한 결혼 1·2호 커플은 이장우 시장과 환담을 나누며 프로그램 참여 소감과 향후 계획 등을 공유하는 시간을 가졌다. 행사 말미에는 기념촬영을 진행해 청년 부부의 새로운 출발을 함께 축하했다.

이장우 대전시장은 “‘연(連) In 대전’을 통해 인연을 맺고 부부가 되는 두 커플을 만나 매우 기쁘고 뿌듯하다”며 “대전에서 사랑을 찾고 미래를 함께하기로 약속하신 여러분을 진심으로 축하드린다”고 말했다. 이어 “청년의 만남이 결혼과 지역 정착으로 이어질 수 있도록 실효성 있는 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

대전시는 ‘연(連) In 대전’을 비롯해 ▷청년부부 결혼장려금 ▷청년 신혼부부 주택전세자금대출 이자지원 등 청년의 만남부터 결혼, 주거·정착까지 이어지는 단계별 지원 정책을 추진하고 있다. 이를 통해 청년이 머물고 싶은 도시, 삶의 기반을 안정적으로 설계할 수 있는 도시 조성에 힘쓰고 있다.

한편, 지역 기업인 하나은행, 에덴느(대표 유은서), 인아트(대표 엄태헌)에서도 청년 부부의 새로운 출발을 응원하는 의미로 물품을 협찬할 예정이며, 해당 물품은 추후 대전청년내일재단을 통해 결혼 커플에게 전달한다.

‘연(連) In 대전’은 2026년에도 지속 추진하며, 오는 3월~12월까지 총 10회차 프로그램을 운영할 계획이다.