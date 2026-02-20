임명 한 달여 만에 공식 취임식 가져 “2030년까지 생산적 금융에 300조 투입” 여신 심사 체계 혁신, 자본시장 기능 확대 첫 공식 일정으로 영업점 방문 현장 소통

[헤럴드경제=김은희 기자] 장민영 IBK기업은행장이 20일 “단순한 자금 공급자를 넘어 산업 체질 개선을 선도하는 금융 파트너로 도약해야 한다”고 말했다.

장 행장은 이날 서울 중구 기업은행 본점에서 열린 취임식에서 “저성장과 산업 대전환의 복합 위기 속에서 중소기업의 부담이 커지고 있다”면서 생산적 금융을 선도하는 중소기업 전문 정책금융기관으로서 역할을 다하겠다는 의지를 밝혔다.

그는 2030년까지 300조원을 투입하는 ‘IBK형 생산적 금융 프로젝트’를 본격 가동해 인공지능(AI), 반도체, 에너지 등 미래 신산업과 혁신기업에 대한 금융 지원을 대폭 확대하겠다고 역설했다. 또한 기업 생애주기별 맞춤형 금융을 강화하고 기술력과 성장성을 반영하는 여신 심사 체계로 혁신하는 한편 그룹 역량을 결집한 ‘IBK 국민성장펀드 추진단’을 통해 자본시장 기능도 확대할 계획을 전했다.

아울러 지역 균형발전과 포용적 공정 금융 실현에도 힘쓰겠다는 뜻을 전했다. 정부의 ‘5극 3특’ 국가균형발전 전략에 맞춘 지역 산업 생태계 지원과 함께 75조원 규모의 소상공인 지원 정책을 통해 저금리 대환대출, 채무조정, 경영 컨설팅을 연계한 종합 지원으로 실질적인 재기를 돕겠다고 부연했다.

장 행장은 특히 “기업은행을 AI 기반 금융기업으로 전환하겠다”면서 “방대한 기업금융 데이터를 AI와 결합해 분석·심사·건전성 관리 체계를 고도화하고 초개인화된 디지털 금융 서비스를 제공하겠다”고 강조했다.

끝으로 “금융기관의 가장 기본적인 경쟁력은 고객의 신뢰”라며 “철저한 금융소비자 보호와 내부통제, 정보보안 체계를 강화해 보이지 않는 리스크까지 선제적으로 관리하겠다”고 약속했다.

지난달 23일 임명 이후 약 한 달 만에 취임한 장 행장은 첫 공식 일정으로 내점 고객이 가장 많은 서울 소재 영업점을 방문한다. 영업 최일선에서 근무하는 직원을 격려하고 현장의 목소리를 직접 듣는 현장 중심 경영을 통해 실질적인 변화와 성과를 만들어가겠다는 의지로 읽힌다.