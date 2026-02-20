섬 관심 있는 전국 누구나 참여 가능

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 2026여수세계섬박람회조직위원회가 2026여수세계섬박람회 공식 응원단 ‘섬 프렌즈’ 2026명을 모집한다.

조직위는 매월 섬 박람회 관련 소식을 섬 프렌즈에 배포하며, 섬 친구는 이를 개인 사회관계망서비스(SNS)에 공유 및 확산하거나, 자체 콘텐츠를 제작해 섬 박람회를 홍보하게 되며 우수 콘텐츠는 섬 박람회 공식 계정에 소개될 예정이다.

섬 프렌즈로 참여하고 싶다면 누구나 신청할 수 있으며, 개인 SNS(인스타그램, 페이스북, 블로그, 유튜브 등)에 여수 섬 콘텐츠 또는 섬 박람회에 대한 기대 메시지를 게재하고 구글폼으로 신청서를 제출하면 된다.

여수섬박람회 조직위 김종기 사무총장은 “여수와 섬을 사랑하는 한 분 한 분이 직접 섬 박람회 홍보대사가 돼 섬 박람회의 소식을 알릴 수 있도록 섬 프렌즈를 기획했다”고 밝혔다.

2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 오는 9월 5일 개막돼 2개월간 돌산도 진모지구 등지에서 열린다.