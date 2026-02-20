KT·키사이트와 초고집적 다중 안테나 검증 성공 7GHz 주파수에서업계 최고 3Gpbs 속도 달성 AI, XR 등 데이터 수요 급증 분야 6G 구현 기여

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 6G 통신 표준 핵심 주파수인 7GHz 대역에서 초고집적 다중 안테나 기술을 활용해 업계 최고 전송속도를 확인했다고 20일 밝혔다.

여러 개의 안테나를 하나의 시스템에 통합한 초고집적 다중 안테나 기술은 신호의 효율성을 극대화해 데이터 처리량을 늘리는 기술이다.

삼성전자가 초고집적 다중 안테나 기술을 적용한 기지국 시제품을 개발하고, KT가 실제와 유사하게 조성한 통신 환경에서 키사이트의 시험용 6G 단말기로 기술 검증을 진행했다.

이번 검증에 사용된 7GHz 대역은 6G 핵심 후보 주파수로 상용화된 5G의 3.5GHz 대역보다 대역폭이 넓어 더 빠른 데이터 전송 속도를 기대할 수 있다.

주파수가 높아질수록 통신 신호가 장애물의 방해를 받고 범위도 줄어들지만 초고집적 다중 안테나 기술을 활용하면 7GHz 대역에서도 5G에 버금가는 통신 범위에서 빠른 데이터 전송 속도를 구현할 수 있다.

3사는 사용자 단말기로 8개의 데이터 스트림을 동시에 전송하는 검증을 진행한 결과 5G보다 약 2배 빠른 최대 3Gbps의 다운링크 속도를 달성했다. 이는 업계 최고 수준이다.

이번 성과는 데이터 수요가 급증하는 인공지능(AI), 확장현실(XR) 등 다양한 분야에서 6G 통신을 구현하는 데 기여할 것으로 보인다.

정진국 삼성전자 차세대통신연구센터장은 “KT, 키사이트와 협력해 차세대 통신의 전송속도 향상 가능성을 확인했다”며 “향후 6G 시대의 다양한 서비스와 사용자 경험이 실현되도록 미래 네트워크 기술 확보를 지속 선도하겠다”고 말했다.

이종식 KT 미래네트워크연구소장은 “이번 검증은 6G 상용화 준비에 중요한 전환점으로, 7GHz 대역에서 안정적이고 높은 용량을 확보해 초고속·몰입형 서비스 구현에 필요한 핵심 기반 기술을 마련하게 됐다”며 “삼성전자와 함께 미래 네트워크 혁신을 지속해 나가겠다”고 전했다.

카일라쉬 나라야난 키사이트 통신솔루션사업부 사장은 “이번 성과를 바탕으로 연구와 상용화 사이의 간극을 해소했다”며 “삼성전자와 함께 차세대 무선 통신 기술 혁신에 기여해 고객 가치를 높이겠다”고 밝혔다.