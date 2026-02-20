내수압 2000mm 방수 성능…물·땀·생활 오염 이중 차단 영국 알러지협회 인증 웰로쉬 원단 적용…공극 10μm 이하 고밀도 설계 대한아토피협회·FITI 검증 거쳐 항균 99.9% 감소 효과 입증

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대가 매트리스 보호 기능과 알러지 케어 기능을 동시에 강화한 ‘마이크로케어 방수커버’를 선보인다. 고가 매트리스를 장기간 위생적으로 사용하려는 수요가 늘어나는 가운데, 방수·항균·알러지 차단 기능을 한 제품에 담았다는 점을 전면에 내세웠다.

에이스침대는 20일 극세사 전문 기업 ㈜웰크론과 협업해 기존 마이크로케어 라인업에 방수 기능을 추가한 신제품을 출시한다고 밝혔다. 웰크론은 침구 브랜드 ‘세사(SESA)’와 ‘세사리빙(SESA living)’을 운영하며 고밀도 극세사 원단 기술력을 보유한 기업이다.

신제품은 원단 표면에 TPU(열가소성 폴리우레탄) 코팅을 적용해 물·땀·소변 등 액체 침투를 차단한다. 내수압 2000mm 이상의 방수 성능을 확보해 일상적인 생활 오염을 효과적으로 막아준다. TPU는 의료용 보호복이나 아웃도어 의류에 사용되는 소재로, 기존 PVC 대비 부드럽고 유연하며 소음이 적은 것이 특징이다. 반복 세탁 이후에도 방수 기능이 안정적으로 유지된다는 설명이다.

영유아 가정이나 반려동물과 함께 생활하는 환경, 산후조리원·요양시설·게스트하우스 등 위생 관리가 중요한 공간에서 활용도가 높을 것으로 회사 측은 기대하고 있다. 수면 중 땀 배출이 많은 체질의 경우에도 매트리스 오염과 변색을 줄여 제품 수명을 연장하는 데 도움을 준다는 설명이다.

알러지 케어 기능도 강화했다. 영국 알러지협회(BAF) 인증을 받은 ‘웰로쉬(WELLOSH)’ 원단을 적용했다. 실 사이 공극 크기를 10μm(마이크로미터) 이하로 설계해 집먼지진드기와 꽃가루 등 알러지 유발 물질의 침투를 차단한다. 이는 머리카락 굵기의 약 1/7 수준이다. 반면 공기와 수분은 통과시켜 쾌적성을 유지하도록 했다.

웰로쉬 원단은 4D 트리트먼트 가공을 거친 고밀도 특수 조직으로 제작돼 가볍고 부드러운 촉감을 구현했다. 열 압력 접착 방식의 무봉제 기법을 적용해 바늘구멍을 통한 진드기 이동이나 충전재 이탈을 차단했으며, 봉제선이 없어 피부 마찰을 줄이고 세탁 관리 편의성도 높였다.

에이스침대는 또 대한아토피협회와 FITI(한국원사직물시험연구원) 시험을 통해 유해 세균 99.9% 감소 효과를 인증받았다고 밝혔다. 폼알데하이드 탈취 및 소취 기능, 공기 투과성, 피부 자극성, 마찰 및 일광 견뢰도 테스트도 통과해 내구성을 확보했다.

제품은 디럭스 싱글(DS)부터 라지킹(LK1800)까지 구성되며, LK2000 및 비규격 사이즈는 주문 제작이 가능하다. 가격은 18만5000원부터 24만5000원 선이다. 보증 기간은 1년이다.

에이스침대 관계자는 “매트리스는 장기간 사용하는 제품인 만큼 초기 상태를 얼마나 오래 유지하느냐가 중요하다”며 “위생과 청결을 중시하는 소비자에게 실질적인 관리 설루션이 될 것”이라고 밝혔다.