기획·제작·세일즈 전 과정 지원…D2C 전환 확산 “콘텐츠보다 판매 구조”…플랫폼 의존 탈피 가속

[헤럴드경제=홍석희 기자] 지식 커머스 빌더 라이브클래스를 운영하는 퓨쳐스콜레는 ‘라이브클래스 로켓런칭 프로그램’을 통해 활동 중인 지식 크리에이터들의 누적 매출이 30억원을 넘어섰다고 20일 밝혔다.

로켓런칭은 상품 기획과 판매 경험이 부족한 예비·초기 크리에이터를 대상으로 기획, 제작, 런칭, 세일즈 전 과정을 함께하는 실전형 프로그램이다. 초기 비용 부담 없이 시작해 매출 발생 이후 수익을 공유하는 구조다.

프로그램은 유료 상품 기획, 상세페이지 제작, 라이브 세일즈, 광고·마케팅 컨설팅 등 1000만원 이상 상당의 맞춤형 지원을 제공한다. 2023년 도입 이후 2만건 이상의 데이터와 30억원 이상의 매출 사례를 축적했다.

뷰티·사주·부동산 등 다양한 분야에서 D2C(Direct to Consumer) 채널 전환 사례도 이어지고 있다. 자체 채널을 구축한 크리에이터들은 수익 구조와 매출 규모에서 플랫폼 중심 모델 대비 차이를 보이고 있다는 설명이다.

신철헌 퓨쳐스콜레 대표는 “지식창업의 핵심은 콘텐츠보다 판매 구조”라며 “크리에이터가 독립적인 D2C 수익 모델을 갖출 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 말했다.