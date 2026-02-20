지상 최고 35층, 총 759세대 랜드마크 전용 59·84㎡ 230세대 일반분양

[헤럴드경제=홍승희 기자] 쌍용건설이 경기도 부천시 괴안3D구역 재개발을 통해 선보이는 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’이 20일 견본주택을 열고 본격 분양에 돌입한다고 밝혔다. 수도권 비규제 지역 프리미엄과 서울 생활권 입지를 갖춘 새 아파트로 많은 관심이 예상된다.

쌍용 더 플래티넘 온수역은 부천시 소사구 괴안동 201번지 일원에 지하 3층~지상 최고 35층, 총 759세대 규모로 조성된다. 이 중 일반분양 물량은 전용면적 59·84㎡ 230세대다. 일반분양 물량의 타입별 가구수는 ▷59㎡A 96세대 ▷59㎡B 130세대 ▷84㎡B 4세대로, 최근 주거시장에서 실수요층의 선호도가 높아진 전용면적 59㎡ 타입이 대거 포함된 것이 눈에 띈다.

청약일정은 오는 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 청약을 받는다. 이후 3월 4일 당첨자를 발표하고 16일부터 18일까지 3일간 정당계약을 실시한다.

1순위 청약은 청약통장 가입기간 1년 이상, 지역·면적별 예치금액 이상을 납입한 만 19세 이상의 부천시 및 수도권(서울·경기·인천) 거주자라면 세대주, 세대원, 유주택자 모두 가능하다. 전매제한은 1년이지만 실거주 의무가 없고, 재당첨 제한도 적용되지 않는다.

쌍용 더 플래티넘 온수역은 교통, 교육, 편의 등 주거 인프라를 두루 갖춘 뛰어난 정주여건을 자랑한다. 특히 지하철 1·7호선이 교차하는 온수역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 아파트로, 이를 통해 가산디지털단지(10분대), 여의도(20분대), 서울역(30분대), 강남(30분대) 등 서울 주요 업무지구를 환승 없이 빠르게 이동할 수 있어 뛰어난 직주근접성을 자랑한다.

여기에 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선(예정)과 GTX-D 노선(계획), 서해선이 지나는 부천종합운동장역과 두 정거장 거리에 위치해 향후 광역 교통망 확충에 따른 수혜도 기대된다.

단지는 인근 동곡초를 도보로 통학할 수 있고, 역곡중·항동중·역곡고 등 중·고교도 인접해 교육환경도 우수하다. 또 주변에는 부천과학고의 개교도 확정돼 교육환경은 더욱 좋아질 것으로 보인다.

이와 함께 인근에는 홈플러스, CGV, 역곡상상시장, 역곡남부시장, 가톨릭대학교 부천성모병원 등 생활편의시설이 잘 갖춰져 있으며 어린이공원과 항동근린공원, 푸른수목원, 항동저수지 등 대규모 녹지 공간이 조성돼 있어 편리한 주거생활을 누릴 수 있다.

쌍용 더 플래티넘 온수역은 해외 고급주거 건축 실적 1위에 빛나는 쌍용건설 ‘쌍용 더 플래티넘’ 브랜드의 차별화 설계로 주거 쾌적성을 높였다. 최고 35층 초고층으로 랜드마크 가치를 강화했으며, 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍을 극대화했다.

쌍용건설 관계자는 이 단지는 서울 생활권을 공유하면서, 비규제 지역 메리트도 누릴 수 있다는 점에서 수요층의 관심이 크다고 말했다.

쌍용 더 플래티넘 온수역의 견본주택은 서울특별시 구로구 오류동 86-2번지에 위치하며, 입주는 2028년 10월 예정이다.