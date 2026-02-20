최대 용량 20㎎…환자 모집 지속 권고

[헤럴드경제=최은지 기자] LG화학은 미국 항암사업 전담 자회사 아베오가 두경부암 신약으로 개발 중인 ‘파이클라투주맙’의 임상 3상(FIERCE-HN)과 관련해 독립적 데이터 모니터링 위원회(IDMC)로부터 임상 지속 진행 권고를 받았다고 20일 밝혔다.

이번 권고는 임상 데이터를 중간 검토한 IDMC가 파이클라투주맙의 안전성 및 유효성을 바탕으로 결정한 것이다. 특히 IDMC는 두 가지 시험 용량 중 최대 함량인 20㎎/㎏을 최종 투여 용량으로 선정하고 임상을 이어갈 것을 권고했다. IDMC는 회사와 독립적으로 맹검(blinded) 정보에 접근해 임상의 지속 여부를 판단하는 전문가 집단이다.

현재 진행 중인 FIERCE-HN 임상은 HPV(사람유두종 바이러스) 음성인 두경부암 환자를 대상으로 한다. 백금 기반 항암화학요법과 면역관문억제제 치료를 받은 환자들에게 파이클라투주맙과 세툭시맙(cetuximab)을 병용 투여해 위약군 대비 전체 생존기간(OS) 개선 여부를 평가하는 것이 골자다.

파이클라투주맙은 종양의 성장과 전이에 관여하는 간세포 성장인자(HGF)의 작용을 억제하는 단일클론항체 기반 표적항암제다. 이번 임상은 한국, 미국, 유럽 등 다국가에서 410~500명 규모로 진행 중이며, 계획대로 환자 모집이 이뤄지고 있다.

임상 책임 연구자인 줄리 바우만 조지 워싱턴대 암센터장은 “파이클라투주맙 병용요법의 임상적 이점을 확인하는 데 한 걸음 더 다가섰다”며 “최적 용량 확정으로 임상 시험이 한층 빠르게 진행되길 기대한다”고 말했다.

손지웅 LG화학 생명과학사업본부장은 “혁신의약품 개발을 통해 암 환자의 치료 환경을 개선하는 데 전념하고 있다”며 “이번 성과를 바탕으로 파이클라투주맙의 임상적 가치를 규명하는 데 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.