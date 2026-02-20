4700억원→4475억원 조정

[헤럴드경제=김진 기자] 태광이 애경산업 지분 인수 가격을 225억원 낮췄다. 최근 발생한 2080 치약 자발적 회수(리콜) 사태가 반영되면서 매매 조건이 조정된 것으로 보인다.

태광산업은 19일 애경산업 주식 833만6288주(지분 31.56%)를 약 2237억5000만원에 취득하기로 했다고 정정 공시했다. 약 2350억원이었던 당초 인수 금액보다 줄어든 규모다.

이번 거래는 태광산업이 전체 인수 대상 지분의 절반을 취득하는 구조다. 전체 인수 금액은 약 4700억원에서 약 4475억원으로 조정됐다. 취득 예정일도 2월 19일에서 3월 26일로 변경됐다.

업계는 최근 애경산업의 2080 치약 제품 금지 성분 검출 사태가 인수 조건 변경에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 태광산업은 지난해 10월 계약 체결 당시 전체 인수 금액의 10%인 235억원을 계약금으로 지급했고, 이후 담보 설정 절차를 완료했다.

애경산업은 생활용품과 화장품 사업을 영위하는 기업이다. 지난해 매출 약 6791억원, 당기순이익 약 425억원을 기록했다. 태광산업은 이번 인수를 통해 K-뷰티 및 소비재 사업으로 포트폴리오를 확대하고 신성장 동력을 확보한다는 전략이다.