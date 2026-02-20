▲취업특강 ▲컨설팅 ▲정보제공 ▲노청센 4개 특화 ZONE 운영… 채용 시장별 맞춤 전략 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 취업 준비 대학생 및 청년 구직자를 위한 ‘2026 동작 청년 취업 전략 캠프’를 개최한다.

이번 캠프는 21일 오전 10시 30분부터 오후 5시 30분까지 노량진청년일자리센터(노량진로 140, 2층)에서 열리며, 정원홀딩스(주), 얼티밋커리어그룹 등 컨설턴트 전문가의 재능기부로 진행된다.

캠프 주요 프로그램은 ▲취업특강 ▲컨설팅 ▲정보제공 ▲노청센(노량진청년일자리센터) 4개 특화 ZONE 형태로 운영한다.

취업특강 ZONE에서는 2026 채용 트렌드를 반영한 사‧공기업 맞춤형 특강과 NCS‧인적성 핵심 공략, 합격 자소서‧면접 전략 특강이 열리고, 컨설팅 ZONE에서는 1:1 자기소개서 첨삭‧면접 코칭, 기업별 맞춤형 심층 취업 컨설팅을 진행한다.

정보제공 ZONE에서는 합격 후기 공유와 구직을 잠시 멈춘 ‘쉬었음 청년’을 대상으로 청년도전지원사업 등 각종 청년 정책을 안내해 다각적인 지원 정보를 전달한다.

노청센 ZONE에서는 AI 면접실 체험과 이력서 사진 촬영 서비스를 제공하는 등 취업에 한 걸음 더 다가간 프로그램을 마련했다.

이와 함께 대기 시간의 지루함을 덜기 위한 ‘방향제 만들기’ 체험 이벤트도 진행할 예정이다.

구는 지난 2월 5일부터 참여자를 모집한 결과 현재 600여 명이 캠프에 신청했으며, 행사 당일에도 현장 접수를 통해 프로그램에 참여할 수 있다고 전했다.

또한 올해 취업 전략 캠프 프로그램을 청년 수요가 높은 실전형으로 구성함으로써, 이번 캠프가 ▲취업 역량 강화 ▲자신감 회복 ▲구직 의지 제고 등 청년들의 안정적인 사회 진입에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

행사 종료 후에는 만족도 조사를 실시하고, 분석 결과를 향후 취업 지원 사업에 반영해 정책 체감도를 높일 계획이다.

박일하 동작구청장은 “변화가 빠른 채용 환경 속에서 청년들이 취업 전략을 세우고 실행하는 데 도움이 될 수 있는 실전 중심 프로그램을 준비했다”며 “앞으로도 청년들이 취업에 도전하는 것을 두려워하지 않고 당당하게 사회에 나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.