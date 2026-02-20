김정은 집권 후 3번째…‘핵·대남메시지’ 없어 “지난 5년, 전환적 국면 열어놓은 자랑찬 연대기”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 북한이 19일 최대 정치행사인 조선노동당 9차 당대회를 개막했다고 조선중앙통신이 밝혔다.

조중통은 20일 “조선노동당 제9차대회가 2월 19일 혁명의 수도 평양에서 성대히 개막했다”면서 “당중앙위원회는 총결기간 사업을 총화하고 새로운 혁명단계의 요구에 부응한 과학적인 투쟁목표와 방략을 책정하기 위해 우리 당 역사에서 아홉번째로 되는 당대회를 소집했다”고 했다.

이번 당대회는 김정은 국무위원장 집권 후 세번째로 열렸다.

김 위원장은 개회사에서 “조선노동당 제8차대회가 진행된 때로부터 지난 5년간은 전당과 전체 인민이 하나로 굳게 뭉쳐 우리식 사회주의 위업수행에서 전환적 국면을 열어놓은 자랑찬 연대기”라고 평가했다.

이어 그는 지난 7차, 8차 당대회를 언급하고 “당시 환경은 매우 어려웠지만 당과 인민, 군대는 굳은 각오를 가지고 강력한 실천행동에로 착수해 정치와 경제, 국방, 문화, 외교를 비롯한 모든 방면에서 당 결정을 성과적으로 이행함으로써 주목할만하고 포괄적이며 획기적인 성과를 이룩했으며, 그 과정에 우리의 주체적 힘을 비상히 제고시켰다”고 주장했다.

김 위원장은 또한 대외 상황과 관련해 “대외적으로 보아도 국가의 지위를 불가역적으로 굳건히 다짐으로써 세계정치구도와 우리 국가에 미치는 영향관계에서 커다란 변화를 가져왔으며, 이로 하여 우리의 사회주의건설을 더욱 힘있게 다그쳐나가는데 유리한 조건과 환경도 마련됐다”고 진단했다.

핵 보유국으로서 지위를 주장하는 대목으로 풀이된다.

계속해서 김 위원장은 “오늘은 앞날에 대한 낙관과 자신심에 충만돼 당 제9차대회에 임하고 있다”면서 “이것은 실로 커다란 변화이고 발전이며 현 단계에서의 자부할만한 성과”라고 자신감을 드러냈다.

이어 김 위원장은 경제 정책과 지방발전정책 등을 언급하고 내부 결속과 변화를 요구하기도 했다.

그는 “우리 당 앞에는 경제건설과 인민생활을 추켜세우고 국가사회생활의 모든 분야를 하루빨리 개변해야 할 무겁고도 절박한 역사적 과제들이 나서고 있으며, 이것은 순간의 답보나 정체도 허용하지 않고 더 적극적이며 완강한 투쟁을 벌려나갈것을 요구하고 있다”면서 “특히 새 전망계획기간은 새시대 지방발전정책, 농촌혁명강령을 비롯해 인민의 세기적 숙망을 실현하기 위해 책정하고 시발을 뗀 중장기적인 계획들을 본격적으로 진척시켜야 할 중대한 시기”라고 했다.

다만 김 위원장은 “이에 비해볼 때 현재 당, 정권기관들과 일군들의 사업에는 뿌리깊은 패배주의와 무책임성, 보수주의와 형식주의, 지도능력의 미숙성과 같은 심각한 결점들과 부정적 요소들이 적지 않게 내재하고 있으며, 이는 모든 분야에서의 급속한 발전을 지향하는 우리 당과 국가사업을 저해하는 인위적인 난관”이라고 지적했다.

그러면서 김 위원장은 “그러므로 우리는 총결기간 이룩한 성과를 놓고 긍지를 가질뿐 아니라 결함들에 대해서도 비판적, 발전적 견지에서 총화하면서 다음단계의 투쟁을 위한 계획사업들을 치밀하고도 과학적으로 수립해야 하며, 그 실행을 주도할수 있는 지도력량도 강화해야 한다”고 했다.

이번 당대회에서는 ▷당 중앙위원회 사업총화 ▷당 규약 개정 ▷당 중앙지도기관 선거 등의 의제가 다뤄진다.

이날 대남 메시지나 핵무기 관련, 대미 메시지 등은 나오지 않았다.

이번 대회에는 당 중앙기관 구성원 224명과 각 지방과 직능별로 선출된 대표자 4776명 등 총 5000명의 대표자들이 참가했고, 이중 여성은 413명으로 지난 8차 대회 501명보다 감소했다.

북한 노동당 당 대회는 5년마다 당 중앙위원회가 소집하는 최고의사결정기구로, 지난 5년간의 성과를 결산하고, 향후 5년간의 대내·대외 정책의 방향을 발표할 전망이다.