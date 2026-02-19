1월 COFIX 신규취급액기준 2.77% 전월 대비 0.12%P↓

[헤럴드경제=정호원 기자] 은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 산정 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 5개월 만에 하락세로 돌아섰다.

19일 은행연합회 공시에 따르면, 지난 1월 신규 취급액 기준 코픽스는 연 2.77%로 집계됐다. 이는 전월(2.89%) 대비 0.12%포인트 하락한 수치다. 반면 잔액 기준 코픽스는 2.84%에서 2.85%로 0.01%포인트 소폭 상승했다.

코픽스는 국내 8개 시중은행이 조달한 자금의 가중평균금리다. 은행이 실제 취급한 예·적금 및 은행채 등 수신상품의 금리 변동을 반영하며, 코픽스가 내리면 은행의 조달 비용이 줄어들어 대출 금리 하향 요인이 된다.

구체적으로 신규 취급액 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 수신상품의 금리 등을 바탕으로 산정된다.

2019년 6월 새로 도입된 ‘신(新)잔액기준 코픽스’의 경우 2.47%에서 2.48%로 0.01포인트 상승했다. 신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함된다.

시중 은행들은 이르면 20일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정이다.