[헤럴드경제=민성기 기자] 유시민 작가가 더불어민주당 의원들의 ‘이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사를 추진하는 모임’(공취모)를 강하게 비판했다.

유시민 작가는 지난 18일 방송된 MBC ‘손석희의 질문들4’에 출연해 “(여당 내) 권력 투쟁이 벌어지면서 이상한 모임들과 친명을 내세워 사방에 세를 과시하는 움직임이 나타나고 있다”며 공취모를 ‘이상한 모임’의 예라고 했다.

유 작가는 “(여당 내) 권력 투쟁이 벌어지면서 이상한 모임들이 생겨나고, 친명을 내세워 사방에 세를 과시하는 움직임이 나타나고 있다”며 “많은 사람이 미친 짓을 하면 내가 미쳤거나 그 사람들이 미친 것인데, 제가 미친 것 같지는 않다”고 말했다.

유 작가는 공취모에 대해 “검찰의 불법 행위가 있었다는 확신이 있다면 국정조사와 입법권을 행사하면 될 일이지, 압도적 다수 의석을 가진 여당이 서명 운동을 한다고 한다”며 “그 모임에 계신 분들은 빨리 나오셔야 한다. 왜 이상한 모임에 들어가느냐”고 말했다.

이어 “대통령을 위하는 것은 여당으로서 당연하고 좋은 일이지만, 마음으로 위하고 노력하는 사람은 겉으로 내세우는 경우가 없다”고 덧붙였다.

유튜버 김어준 씨와 유시민 작가 영향력이 예전만 못하다는 평가에 대해 유 작가는 “영향력이 있다는 소리도 못 들어봤다”며 개의치 않는다고 했다.

친명 성향 지지자들을 향해서는 “묘한 커뮤니티가 있는데 거기서는 이재명만 훌륭하고 나머지는 다 쓰레기로 취급당한다”며 “그런 유튜브 방송이나 블로그 글이 광범위하게 퍼지고 있다”고 지적했다.