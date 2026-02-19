대전 중앙시장 찾아 상인 의견 청취·제도 개선 과제 점검 온누리상품권 환급 효과 점검…취약계층 지원도 병행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부 이병권 제2차관이 설 명절 이후 물가와 소비 흐름 등 민생 체감 상황을 점검하기 위해 전통시장 현장 행보에 나섰다.

중소벤처기업부는 19일 이 차관이 대전 중앙시장활성화구역을 방문해 설 연휴 이후 소비 여건과 물가 동향을 살피고, 시장 운영 전반의 애로사항과 개선 필요 사항을 점검했다고 밝혔다. 이번 방문은 민생 현장의 목소리를 직접 청취하고 정책 보완 과제를 발굴하기 위한 취지로 마련됐다.

대전 중앙시장활성화구역은 설 명절을 맞아 2월 10일부터 14일까지 농림축산식품부, 해양수산부와 함께 온누리상품권 환급행사에 참여했다. 중기부는 행사 운영 과정에서 나타난 불편사항과 현장 애로를 확인하고 향후 제도 개선 방향을 모색하기 위해 현장 점검을 진행했다고 설명했다.

이 차관은 시장 내 점포를 차례로 방문해 행사 참여 과정에서의 이용 편의성, 환급 절차, 고객 유입 변화 등을 점검하고 상인들과 간담회를 열어 제도 개선 필요 사항에 대한 의견을 들었다.

이병권 제2차관은 “설 이후 물가와 경기 상황은 전통시장을 통해 가장 생생하게 체감할 수 있다”며 “온누리상품권 환급행사는 전통시장 이용 확대와 민생 부담 완화를 위한 중요한 정책 수단”이라고 말했다. 이어 “현장에서 제기된 불편사항과 개선 건의는 관계부처와 긴밀히 공유해 향후 제도 운영 과정에 반영될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

한편 이 차관이 이날 시장에서 구매한 물품은 대전 지역 취약계층에 전달될 예정이다.