2026년 지역 경쟁력 도약 원년 선포 RISE 사업·거점대 육성 본격화 국립창원대-도립대 통합 출범

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 2026년을 지역 미래 경쟁력을 높이는 전환점으로 삼고 교육 혁신과 지·산·학·연 협력을 통한 인재 양성에 6285억원을 투입한다. 대학에서 배운 인재가 지역 기업에 취업하고 정착하는 선순환 구조를 완성해 지역 소멸 위기를 정면 돌파하겠다는 것이다.

경남도는 19일 도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 교육혁신 및 청년정책과 산업 연계를 강화한 ‘정주인재 양성 중점 추진 전략’을 발표했다. 도는 지난해 마련한 대학-산업 연계 기반을 토대로 올해 교육과 산업, 청년과 지역이 유기적으로 연결되는 경남형 미래인재 양성 체계를 단계적으로 완성할 계획이다.

우선, 도는 올해 1162억원을 들여 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)를 본격 가동한다. 지난해 782개 기업과 협약을 맺고 공동 교육과정을 운영한 성과를 바탕으로 지·산·학·연이 자원을 공유하는 온라인 네트워크 플랫폼을 구축한다.

특히 연암공대가 LG전자 외에도 항공 제조 등 24개 기업으로 맞춤형 트랙을 확대한 사례를 도내 전 대학으로 확산시킨다. 원전, 방산, 미래차 등 주력 산업 분야의 연구개발(R&D)과 취업 연계를 강화해 대학이 지역 산업 성장을 견인하는 핵심축 역할을 수행하도록 지원할 방침이다.

거점국립대인 경상국립대는 우주항공청과 연계한 우주항공방산과학기술원(GADIST)을 중심으로 특성화 연구 역량을 강화한다. 정부의 ‘서울대 10개 만들기’ 사업에 대응해 연구 중심 대학으로 도약하기 위한 민·관·학 협의체도 운영한다.

오는 3월 1일에는 국립창원대학교와 도립 거창·남해대학이 통합한 ‘국립창원대학교’가 공식 출범한다. 도는 학생 정원 감축 없는 통합을 통해 지역 소멸 우려를 불식시키는 한편, 4년제 일반학사와 2년제 전문학사 과정을 동시에 운영하는 ‘다층학사제’를 전국 최초로 도입해 산업 인력 공급 폭을 넓힌다.

도내 14개 시군에 지정된 교육발전특구 사업에는 959억원을 투입한다. 창원·진주 등 산업 연계 특구와 의령·함양 등 로컬유학 특구의 성과를 분석해 경남형 교육 모델을 정교하게 다듬는다. 청년들의 지역 정주 인식을 개선하기 위한 ‘경남 청년 꿈 아카데미’도 브랜드화한다. 성공 청년 사례 발굴을 1000명까지 늘리고, 수도권까지 찾아가는 토크콘서트를 열어 경남의 산업 경쟁력과 성장 가능성을 전국에 알릴 계획이다.

김성규 경남도 교육청년국장은 “최근 도내 대학 취업률이 오르고 청년 유출이 줄어드는 등 정책 성과가 가시화되고 있다”며 “올해를 대학 혁신과 청년 정책을 연계하는 원년으로 삼아 인재 양성에서 취업, 정주로 이어지는 선순환 고리를 견고히 구축하겠다”고 밝혔다.