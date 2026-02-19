“대한민국 대전환·지역균형발전…한다면 한다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 19일 부산 해양수도 이전 관련 정부 성과를 소개하는 전재수 더불어민주당 의원의 글을 공유하고 “HMM 이전도 곧 한다”고 예고했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·구 트위터)에 올린 글에서 “해수부이전, 해사법원 설치에 이어 동남권 투자공사 설립은 물론(이다)”라며 이같이 말했다.

이어 이 대통령은 “대한민국 대전환, 지역균형발전!”이라며 “한다면 한다. 대한민국은 한다”고 적었다.

이 대통령이 공유한 글은 이재명 정부 초대 해양수산부 장관을 지낸 전 의원이 게재한 것으로, 이날 글에서 전 의원은 “이재명 정부 6개월 만에 깜짝 놀랄 성과들이 있었다”면서 “부산 해양수도 특별법이 제정됐다. 2028년 3월, 부산해사법원이 개청한다. 북극항로 범정부 추진 기구인 북극항로추진본부가 해양수산부에 설치됐다”고 설명했다.

이어 “SK해운·에이치라인해운 본사 부산 이전이 확정 됐다”면서 “앞으로 해양수산부 산하 공공기관이 부산으로 이전할 것”이라고 적었다.