리솔, 글로벌 전자약 플랫폼 도약 본격화

뇌파동조 헬스케어 기업 리솔(대표 이승우·권구성)이 시리즈A2 가교투자 30억원을 유치했다고 19일 밝혔다.

이번 라운드엔 BNK벤처투자가 리드투자자로 참여했다. 스페이스타임인베스트먼트, 인베스트먼트캐피탈, 기존 투자사인 바인벤처스가 후속투자를 이어갔다. 이로써 리솔의 누적 투자 유치액은 76억원을 넘어섰다.

BNK벤처투자의 참여는 부산 아기유니콘기업으로 선정된 리솔의 기술력을 인정받은 결과로, 향후 부산지역 유통망과의 시너지가 기대된다. 또 수인베스트먼트의 투자를 바탕으로 재생의학 글로벌 기업과 협력도 추진한다.

이번 투자는 2024년 시리즈A 40억원 유치 이후 이뤄진 브릿지라운드(A2). 리솔의 전자약(디지털 치료 기술)과 맞춤형 건강관리 앱 기반의 핵심역량, 글로벌 확장 가능성이 시장에서 높이 평가받았다는 의미다.

리솔은 미세전류 기반 뇌파동조 기술과 AI 생체신호 분석 알고리즘을 결합한 전자약 기술을 통해 수면장애·우울증·스트레스는 물론 치매예방과 만성통증 관리 등 다양한 정신·신경계 질환에 대응하는 솔루션을 제공하고 있다.

대표제품인 웨어러블 디바이스 ‘슬리피솔’은 뇌 심부까지 뇌파동조가 가능한 독자 기술이 적용됐다. 뇌 신경전달물질 분비를 유도해 수면의 질 개선과 정신적 안정을 돕는다. 이 기술은 분당서울대병원 임상시험을 통해 SCI급 국제학술지에 논문이 게재됐다. 한국·미국·일본 등에서 누적판매 5만대를 돌파했다.

리솔은 2025년 26억원의 매출을 달성했으며, 올해 60억원 이상이 기대된다. 또한 후나이연구소와 협업을 기반으로 일본에 진출했으며, 2027년부터는 미국 진출도 본격화할 계획이다.

리솔 권구성 대표는 “이번 가교투자는 축적해온 기술력과 상용화 성과, 글로벌 성장가능성을 시장에서 인정받은 것”이라며 “수면장애를 넘어 우울증·인지건강까지 아우르는 전자약 기반 헬스케어플랫폼 기업으로 성장시키겠다”고 밝혔다.