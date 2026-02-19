[헤럴드경제=도현정 기자]오랫동안 제로금리 정책을 고수해 ‘침체 상태’라 여겨졌던 일본 국채 시장이 ‘사나에노믹스’로 인해 몇 주 사이 급등락을 오가며 요동치고 있다. 시장에서는 국가 부채에 대한 우려를 보내고 있지만, 일각에서는 일본 거품(버블) 경제 시절을 떠올리며 소란 속에서 기회를 잡으려는 시도를 하고 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 18일(현지시간) 최근 일본 국채(JGB) 시장의 움직임을 들어 ‘세계에서 가장 지루했던 시장이 전쟁터가 됐다’고 평가했다. 일본은 거품 붕괴 이후 제로금리 정책을 유지하면서 국채 수익률도 사실상 정체 상태였다.

자산 거품이 꺼지고 1997년 아시아 금융위기를 겪은 후, 일본은행은 1999년 주요 중앙은행 중 처음으로 금리를 제로 수준으로 낮췄다. 중앙은행이 금리를 낮추기 위해 채권을 매입하기 시작하면서 2003년 10년물 국채 수익률은 0.5% 미만으로 사상 최저치를 기록했다.

이후 20년 동안 금리를 제로 수준으로 유지하면서 수익률은 거의 움직이지 않았다. 2016년에는 수익률이 마이너스로 떨어지기까지 했다. 거래도 정체돼, 세계에서 두 번째로 큰 국채 시장임에도 기준물 국채가 하루에 한 건도 거래되지 않는 경우도 있었다. 정체 상태는 코로나 팬데믹 이후 인플레이션으로 인해 일본은행이 17년 만에 처음으로 금리를 인상한 2024년까지 지속됐다.

NYT는 다카이치 사나에 총리의 등장을 두고 일본 국채가 외로운 처지였던 20년의 서사가 끝났다고 진단했다. 지난달 19일 다카이치 총리가 연간 30억달러 규모의 감세 조치를 내세우면서 국채 금리는 급등했다. 30년 만기 국채 수익률은 한 세션만에 0.25%포인트 이상 급등했다. 일일 변동 폭이 보통 0.01%포인트 단위로 측정되는 국채 시장에서 이는 엄청난 움직임이라는게 NYT의 평가다. 일본 40년물 국채 수익률은 2007년 이후 처음으로 4%를 돌파했다.

이후 지난 12일에는 전일보다 0.8%포인트 가까이 급락했던 국채 금리가 다음날에는 다시 3.489%로 회복하는 등 널을 뛰고 있다. 이는 소비세 감세안 등 사나에노믹스 실현에 9조달러에 달하는 국가 부채가 소요될 것이란 전망이 나오면서 시장의 불안이 반영된 결과로 보인다.

이 같은 급등락은 잠재적인 위기의 신호로 해석된다. 다카이치 총리의 적극 재정에 대해 경제학자와 투자자들은 일본이 ‘부채의 늪(debt trap)’에 빠질 수 있다고 경고한다. 일본은 이미 지난해에 사상 최대인 8조7700억달러 상당의 국가 부채를 기록했다.

일각에서는 소란 속에서 기회를 찾고자 한다. 시장에서는 60대 이상이 된 일본 국채 트레이더들의 전략을 다시 주목하고 있다는 전언이 나온다. 거품 경제시기를 지나왔던 베테랑 트레이더들의 경험을 살려, 요동치는 금리 환경 속에서 전략을 짜보겠다는 이유에서다.

일본거래소그룹(JPX)의 야마지 히로미 최고경영자(CEO)는 최근 JGB 선물의 일일 평균 거래량이 급증했고, 미청산 결제 잔고도 사상 최고치에 도달했다고 전했다. 글로벌 헤지펀드들은 다시 현지 인재들을 확보하기 위해 서두르고 있다.

1980년대와 90년대에 수익률은 일본 경제 전반의 변동에 따라 급격히 움직였다. 10년물 수익률은 1989년 4%에서 1990년 8%로 두 배가 됐다가 1992년에는 다시 5%로 떨어졌다. 1985년 국채 선물 거래가 도입된 이후, 세계에서 가장 많이 거래되는 채권 선물이 되기도 했다.

40년 전 일본 국채를 거래했던 트레이더 쿠보타 히로유키는 “시장이 다시 ‘전장’이 되고 있다”며 “마치 옛날 같다”고 NYT에 말했다. 그는 국가 예산에 미칠 영향을 우려하면서도 “금리가 움직이는 시대가 마침내 돌아왔다는 실감이 난다”고 전했다.