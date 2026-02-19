사이버링크스에 ‘한컴 오스’ 수출 日 현지 금융·공공 시장 공략 가속

한글과컴퓨터(대표 김연수·사진)가 마침내 글로벌 인공지능(AI) 시장에 진출했다. 한컴은 일본 도쿄증권거래소 스탠다드 시장 상장사인 ‘사이버링크스’(CYBERLINKS CO.,LTD.)와 AI 안면인식 설루션 ‘한컴 오스’(HANCOM AUTH) 공급 계약을 체결했다고 19일 밝혔다. 이번 계약은 한컴이 추진해 온 글로벌 AI 기술 확보 및 수출 전략이 해외 매출로 이어진 첫 사례다.

사이버링크스는 일본 내 공공 및 유통 분야에 특화된 클라우드 서비스를 제공하는 중견 IT 기업이다. 특히 일본 정부의 공적 신분증인 ‘마이넘버 카드’를 활용한 공적개인인증 서비스(JPKI) 플랫폼 사업자로서, 일본 내 신원 인증 및 트러스트 사업 분야에서 독보적인 입지를 구축하고 있다.

이번 계약을 통해 사이버링크스는 한컴을 전략적 파트너로 선정하고, 비대면 본인확인(eKYC) 서비스 고도화에 나선다. 사이버링크스는 한컴의 기술을 도입해 자사 클라우드 서비스를 이용 중인 기존 기업과 지자체 고객들은 물론, 업무 프로세스 혁신을 추진하는 신규 고객사를 대상으로 공격적인 영업 활동을 전개해 일본 eKYC 시장 점유율을 대폭 확대한다는 계획이다.

일본 시장에 공급되는 한컴 오스는, 한컴이 전략적 투자를 단행한 스페인 AI 생체인식 기업 ‘페이스피’(FacePhi)의 기술력을 기반으로 개발한 설루션이다. 한컴과 한컴위드가 함께 기술을 내재화하고 리브랜딩했다.

김연수 한컴 대표는 “일본의 공적 인증 생태계를 이끄는 사이버링크스와의 협력은 한컴의 AI 기술력이 글로벌 보안 시장, 특히 신뢰가 최우선인 일본 시장에서 인정받았다는 방증이자 첫 결실”이라고 말했다. 박혜림 기자