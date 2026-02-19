울산시와 이전 투자양해각서 체결 145억원 투자해 고용량 설비 구축

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 19일 전력용 변압기 권선부품 전문 제조기업인 ㈜에이치이티와 ‘변압기 제조설비 확장 이전 투자양해각서(MOU)’를 체결했다.

김두겸 울산시장과 김형일 ㈜에이치이티 대표이사는 이날 협약을 통해 세계 전기 수요 및 변압기 시장의 급성장에 맞춰 고용량 변압기(154㎸~400㎸) 권선 제작을 위한 지능형 공장을 신축하기로 했다.

㈜에이치이티는 지난 2012년 울산시 울주군 상북면 길천리에서 창업한 HD현대일렉트릭의 핵심 협력사로, 전력용 변압기의 핵심 공정인 권선 작업과 일괄 조립을 수행하는 제조 전문 기업이다.

㈜에이치이티는 이번 협약으로 145억원을 들여 길천 2차 일반산업단지 내 1단지에서 올해 말 2단지로 공장을 신축·완공해 이전한다.

공장은 항온·항습 기능을 완벽히 갖춘 지능형 공장(Smart Factory)으로, 고품질 제품 생산 역량을 갖춘 국내 최고의 권선부품 가공 전문 기업으로의 도약이 기대된다.

㈜에이치이티는 이번 협약을 통해 시설 운영 인력 채용 시 울산 시민을 우선 고용하고, 울산시는 행정적으로 적극 지원하기로 했다.

김두겸 울산시장은 “에이치이티의 이번 투자는 울산의 에너지 산업 경쟁력을 높이는 의미 있는 성과”라며 “일자리 창출과 지역 경제 활성화를 위해 기업 투자를 지속적으로 유치하겠다”고 말했다.

한편 울산시는 지난해 4월에는 HD현대일렉트릭㈜과 울산 미포국가산단내 ‘초고압 변압기 공장’ 증설을 위한 투자양해각서를 체결하는 등 인공지능(AI) 전력 수요에 대비하고 있다.