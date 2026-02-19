첫 범행 후 약물 늘려…경찰, ‘살인 고의’ 판단

[헤럴드경제=장연주 기자] 약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 김모씨가 19일 구속된 상태로 검찰에 넘겨졌다. 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘린 만큼, 살인의 고의성이 있다고 보고 있다.

서울 강북경찰서는 이날 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의를 적용해 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다고 밝혔다.

김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다.

김씨는 경찰에서 “처방받은 정신과 약을 숙취해소제에 타 들고 다니다 남성들에게 건넨 건 사실”이라면서도 “피해자들이 숨질 줄 몰랐다”며 살인 혐의를 부인했다.

하지만 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 넘겼다.

경찰은 설 연휴 기간 프로파일러를 투입해 김씨를 대상으로 사이코패스 진단검사와 면담을 진행했다. 결과는 나오는 대로 검찰에 송부할 방침이다.

경찰 관계자는 “추가 피해자 여부는 계속 수사할 예정”이라고 말했다.