강남지청 출석해 괴롭힘·체불 여부 진술…경찰 수사도 별개 진행 ‘불법 의료 시술’ 의혹까지 확산…맞고소·수사 책임자 재취업 논란도

[헤럴드경제=김용훈 기자] 코미디언 박나래의 직장 내 괴롭힘 및 임금 체불 의혹을 제기한 전 매니저들이 노동당국의 조사를 받은 것으로 알려졌다.

19일 고용노동부에 따르면 박나래의 전 매니저들은 지난 12일 서울지방고용노동청 강남지청에 출석해 조사를 받았다. 이들은 조사에서 직장 내 괴롭힘 의혹 전반과 임금 체불 여부 등에 대해 진술한 것으로 전해졌다.

전 매니저들은 지난해 12월18일 박나래를 상대로 직장 내 괴롭힘을 주장하는 내용의 진정서를 노동청에 제출한 바 있다. 이에 대해 박나래 측은 “밤샘 촬영 등 일정상 당일 송금이 어려운 경우가 있었지만 월 단위 정산 후 다음 날 입금했다”며 임금 체불 의혹을 부인한 바 있다.

노동청 조사와 별개로 경찰 수사도 이어지고 있다. 서울 강남경찰서는 설 연휴 이후 박나래를 특수상해 및 의료법 위반 등 혐의로 불러 조사할 계획이다. 박나래는 당초 설 연휴 전 출석할 예정이었으나 건강 악화를 이유로 일정 연기를 요청한 것으로 전해졌다.

현재 경찰이 들여다보고 있는 박나래 관련 사건은 총 7건이다. 전 매니저들은 특수상해와 명예훼손, 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 박나래를 고소했으며, 박나래 측은 이들을 상대로 공갈미수와 업무상 횡령 혐의 등으로 맞고소한 상태다.

경찰은 또 전 매니저들이 제기한 ‘주사이모’ A씨 관련 불법 의료 시술 의혹도 수사 중이다.

A씨는 지난 7일 경찰 조사를 받았으며, 의료법 위반과 보건범죄단속법 위반, 마약류관리법 위반 등 혐의를 받고 있다. 국내 의사 면허 없이 병원 밖에서 의료행위를 한 정황이 있다는 의심을 받는 가운데, 박나래 측은 A씨가 의사인 줄 알았다는 입장인 것으로 알려졌다.

한편 일부 언론은 박나래 사건을 수사하던 서울 강남경찰서 수사 책임자가 퇴직 후 박나래 측 법률대리인이 속한 로펌으로 재취업했다는 의혹도 제기했다.