[헤럴드경제=최원혁 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자(왕사남)’가 누적 관객수 400만명을 돌파한 가운데, 스태프가 공개한 장항준 감독의 미담이 공개됐다.

지난 18일 영화 ‘왕과 사는 남자’ 연출팀 스태프 A씨는 자신의 SNS에 “왕과 사는 남자 400만 기념 폭로”라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 ‘왕과 사는 남자’ 촬영 현장이 담겼다. 특히 사진 속 장항준 감독은 계단 위에 놓인 의자에 다리를 꼬고 앉아 스태프를 향해 삿대질하고 있다. 그 아래에는 무릎을 꿇고 앉아 고개 숙인 스태프의 모습이 찍혀 있다.

A씨는 “거장 감독 장항준 갑질 사진”이라며 “연출팀을 모아 무릎을 꿇게 하고 여행 경비를 내줄 테니 유럽에 같이 가지 않으면 사형에 처하겠다 하심”이라고 설명했다.

해당 사진은 ‘갑질 폭로’라는 과격한 표현과는 달리 “여행 경비를 내줄 테니 유럽에 같이 가 달라”는 훈훈한 내용이 담겨 관심을 끌었다.

앞서 장항준 감독은 지난 2023년 개봉한 영화 ‘리바운드’ 촬영 당시에도 주연 배우 안재홍과 연출팀 등 스태프들과 함께 이탈리아 여행을 간 것으로 알려졌다. 이때도 장항준 감독이 항공부터 숙박, 식비까지 모든 비용을 책임진 것으로 전해진 바 있다.

장항준의 사진을 본 누리꾼들은 “갑질이라 그래서 놀랐다”, “장항준 거장님 이런 갑질은 응원합니다”, “저도 꿇을 테니 같이 데려가 주세요” 등의 반응을 보였다.

한편 영화 ‘왕과 사는 남자’는 지난 14~18일 닷새간 267만5000여명(매출액 점유율 62.5%)이 관람해 박스오피스 1위에 올랐고, 개봉 15일째인 18일 오후 누적관객수 400만명 돌파에 성공했다. 이는 사극 최초 1000만 관객을 동원하며 신드롬을 불러일으켰던 ‘왕의 남자’(17일)보다 빠른 기록이다.

‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종 이홍위(박지훈 분)가 강원도 영월 유배지 청령포에서 촌장 엄흥도(유해진 분)를 비롯한 마을 사람들과 생애 마지막 시기를 보내는 이야기를 그렸다.