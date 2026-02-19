임신부터 노년까지…출산 550만원 ‘생애주기별 복지정책’ 도표로 제작

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 시민을 위한 복지가 실제 활용될 수 있도록 임신·출산에서부터 영유아기, 아동·청소년기, 청·중장년기, 노년기에 이르기까지 시민의 생애주기 전반의 복지정책을 한 장의 도표로 정리해 온·오프라인 홍보에 나섰다.

울산시는 급속한 고령화와 1인 가구 증가 등에 따라 사각지대 없는 시민 복지 실현을 위해 올해 시 전체 예산의 32.47%인 1조8326억원을 투입한다.

출산·양육의 경우 출산지원금, 건강관리지원, 가사돌봄 서비스, 영아수당, 산후조리비 등 최대 550만원을 지원하고, 어르신을 위해서는 시니어초등학교를 통한 여가·배움 활동 지원과 저소득 재가노인 식사 배달, 냉·난방비 지원 등 다양한 복지책을 마련해두고 있다.

울산시는 이 같은 복지정책을 시민들이 잘 활용할 수 있도록 ‘생애주기별 복지정책 도표’를 제작해 울산시 누리집 ‘분야별 정보→복지→새소식’과 누리 소통망(SNS)에 게시하고, 산하기관과 구·군을 비롯해 복지관·주민센터 등 공공·복지시설에도 게시한다.

또 울산으로 전입하는 신규 세대에 발송되는 환영 서한문에도 해당 자료를 동봉해 초기 정착 단계부터 지역 복지정책을 쉽게 접할 수 있도록 한다.

울산시는 이번 도표 자료가 복지정책에 대한 시민 접근성을 제고함으로써 복지 사각지대를 크게 해소할 것으로 기대하고 있다..

장태준 복지보훈여성국장은 “복지정책은 시민들이 알고 활용할 때 가치가 있다”며 “정책 변경 사항이나 신규 사업은 계속 보완해 시민 눈높이에서 복지 접근성을 높여나가겠다”고 설명했다.