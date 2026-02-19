IYF ‘굿뉴스코 페스티벌’ 광주 공연 성료

광주문화체육센터서 개최, 시민 1,800여 명 참석

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국제 NGO단체 국제청소년연합(IYF, International Youth Fellowship)은 ‘2026 굿뉴스코 페스티벌’이 광주문화체육센터에서 시민 1800여 명이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다고 19일 밝혔다.

굿뉴스코 페스티벌은 1년간 해외봉사활동을 마치고 귀국한 굿뉴스코 단원들이 각국에서의 변화를 스토리텔링하는 봉사 체험담과 트루스토리 ▷대륙별 활동 보고 ▷세계 문화 공연 ▷세계문화체험·전시 ▷굿뉴스코 모집 설명회 등으로 구성됐다.

단원들은 세계 문화 공연을 통해 해외봉사에서 얻은 행복과 열정을 춤으로 표현했다. 공연은 IYF 대학생 댄스팀 ‘라이쳐스 스타즈’의 ‘You&Me’로 시작해 ▷멕시코 단원들의 댄스 ‘바일란도 (Bailando)’ ▷아프리카 단원들의 ‘뤼니떼 (L’unité)’ ▷미국 단원들의 댄스 ‘Never Ending Forever’ 순으로 진행됐다.

공연장 로비에는 유럽·아메리카·아시아·아프리카·오세아니아 등 세계 각 지역의 문화를 주제로 한 전시 부스가 마련됐다. 시민들은 직접 만들고 체험하는 프로그램을 통해 각국 역사와 문화를 이해하며, 공연의 감동을 일상 속 배움으로 확장하는 시간을 가졌다.

굿뉴스코 모집 설명회에서는 2026년도 단원 모집을 앞두고 파견 국가, 활동 내용, 지원 방법과 일정 등이 상세히 안내됐다. 사회를 맡은 권기성 단원은 호주에서 경험을 바탕으로 해외봉사의 전반적인 과정을 설명하며 참가자들의 이해를 도왔다. 이를 통해 참가자들은 해외봉사단 지원을 긍정적으로 검토하는 계기가 됐다.

고정주 광주과학기술원 발전재단 전 이사장은 “굿뉴스코 활동이 사회를 밝고 건강하게 만드는 역할을 하는 것 같다”며 “청년들이 바른 가치관을 가지고 꿈과 희망을 품고 살아가는 모습이 매우 신선하고 보기 좋다”고 소감을 밝혔다.

김진성 IYF 광주전남지부 대표고문은 IYF가 젊은이들을 지속적으로 교육하며 미래 사회에 꼭 필요한 지도자와 인재로 성장하도록 이끌고 있다고 강조했다. 또한 많은 성원과 격려, 따뜻한 응원이 더해질 때 청년들이 용기를 얻어 사회를 밝히는 존재로 성장할 것이라고 전했다.